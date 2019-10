Intensive Einheit: Die VfL-Profis beim Training. Foto: Helmut Kemme

Osnabrück. Die 2. Fußball-Bundesliga macht Länderspielpause, die Profis des VfL Osnabrück nutzen die Zeit, um nach vier Spielen ohne Sieg wieder in die Spur zu kommen. An diesem Mittwoch steht eine Trainingseinheit an.