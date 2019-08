Quergedacht: Da hat einer die Pfanne heiß!

Delmenhorst. In der neuen Folge unserer Kolumne geht es um nächtliches Grillen und die Erfindung des Rasenmähers.

Zugegeben: Die Optionen der Freizeitgestaltung in den Nachtstunden sind in Delmenhorst begrenzt. Lange vorbei sind die Zeiten, in denen im La Palma, im Megaron, im In Flagranti oder zuletzt auch im Retro die Nächte zum Tag gemacht wurden und man am Montag schon wusste, wie man das nächste Wochenende verbringen wird.

Heiße Kohlen um 2 Uhr in der Nacht

Was also macht man an einem lauen Sommerabend im Herzen der Metropolregion? Ich kann zumindest sagen, was einer meiner Nachbarn in der Innenstadt seit diesem Sommer mitten in der Nacht am liebsten macht: Er widmet sich der Zubereitung von Fleisch- und Wurstwaren über glühender Holzkohle – und das bevorzugt in der Zeit zwischen 2 Uhr und 3.30 Uhr. Die ganze Straße, zumindest den Teil, der noch wach ist, versorgt er mit dem nächtlichen Duft von frisch gegrillter Bratwurst und Nackensteaks. Nun könnte man meinen, da hat einer die Pfanne heiß! Vielleicht nimmt sich der Nachbar aber auch nur ein Beispiel an Edwin Beard Budding. An wem?

Ein Rasenmäher spart sechs bis acht Gärtner

Edwin Beard Budding machte sich 1827 Gedanken darüber, wie man das Trimmen des Rasens in den Londoner Parks effizienter gestalten könnte. Am Ende dieses Gedankenspiels entstanden 1830 der Spindelmäher, eine noch heute verwendete Form des manuell betriebenen Rasenmähers und die Erkenntnis, dass dieses Gerät sechs bis acht Gärtner einsparen kann.

Was das jetzt wiederum mit Delmenhorster Nächten zu tun hat? Budding wurde von seinen Zeitgenossen für irre gehalten und erprobte darum seine Maschine nur bei Nacht – weshalb man ihn für mondsüchtig hielt. Und ich bin sehr froh darüber, dass mein mondsüchtiger Nachbar nachts seinen Grill anschmeißt – und nicht seinen Rasenmäher.