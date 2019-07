Osnabrück. Trainer Daniel Thioune wird heute 45 Jahre alt – aber natürlich ist nicht nur Zeit zum Feiern. Einen Tag nach dem Interwetten-Cup in Lohne bittet der Coach die Profis des VfL Osnabrück erst einmal zu einer Trainingseinheit.

Training: Die Generalprobe ist gespielt, der VfL hat eine durchwachsene Bilanz nach dem Interwetten-Cup in Lohne gezogen. Es gibt noch einiges zu tun, wie die Spiele gegen den 1. FC Köln und Werder Bremen aufzeigten, auch wenn die beiden Bundesligisten nur bedingt ein Maßstab für den Saisonstart gegen Heidenheim waren. Nach dem Turnier ist vor der letzten Vorbereitungswoche: Bevor die Profis am Montag frei haben und sich ab Dienstag auf Heidenheim vorbereiten, ist an diesem Sonntag um 10 Uhr eine Einheit auf der Illoshöhe angesetzt.

Glückwunsch! Vielleicht wird ja heute Vormittag nicht nur trainiert, sondern auch kurz gesungen beim VfL: Trainer Daniel Thioune feiert heute seinen 45. Geburtstag. Das neue Lebensjahr in der 2. Bundesliga zu verbringen, dürfte ja keine allzu schlechte Perspektive sein...

Bus nach Sandhausen: Zum ersten Auswärtsspiel der Saison beim SV Sandhausen (Freitag, 18.30 Uhr) setzt die Fanabteilung einen Fanbus ein. Anmeldungen sind per E-Mail an auswaertsfahrten@vfl-fanabteilung.de und im Fanshop am Stadion möglich. Die Fahrt kostet 38 Euro. Mitglieder der Fanabteilung zahlen 33 Euro. Abfahrt ist am Spieltag um 11 Uhr an der Westtribüne der Bremer Brücke.

Info-Veranstaltung: Die Fanabteilung lädt am Donnerstag, 25. Juli, um 19 Uhr ins Haus der Jugend. Thema sind die baulichen Veränderungen an der Bremer Brücke. Über aktuelle Maßnahmen berichten Geschäftsführer Jürgen Wehlend und Vereinspräsident Manfred Hülsmann. Zudem geht es generell um die Zukunftsfähigkeit des Stadion-Standorts.

Der Dauerkartenverkauf läuft noch bis zum kommenden Freitag, 26. Juli (18 Uhr). Für die Ostkurve gab es am Freitag noch rund 400 Saisonabos, für die Stehplätze in der Westkurve rund 1100 Dauerkarten. Sitzplätze und Affenfelsen sind ausverkauft.

Tickets fürs Auftaktspiel: Seit Mittwoch werden Einzelkarten für die Partie gegen Heidenheim verkauft – im Fanshop, bei L+T sowie allen weiteren Vorverkaufsstellen. Bis Freitag waren rund 11000 Karten abgesetzt (inklusive Dauerkarten).



Anzeige Anzeige

Tickets für das DFB-Pokalspiel gegen Leipzig: Modalitäten dazu will der VfL in Kürze bekannt geben. Sicher ist, dass Dauerkartenbesitzer, Crowdfunder und Mitglieder ein Vorkaufsrecht erhalten.



Mitgliederturnier: Das 120-jährige Vereinsjubiläum in diesem Jahr nimmt der VfL zum Anlass für ein Fußballturnier für Mitglieder. Es soll am 7. September als Kleinfeldturnier auf der Illoshöhe ausgetragen werden. Ab Samstag können sich Mitglieder dafür als Einzelspieler oder mit ihren Mannschaften (sieben bis elf Spieler ab 16 Jahren) anmelden. Alle Teilnehmer müssen Mitglied im Verein sein. Anmeldeschluss ist der 20. August.

Die ersten Pflichtspiele: