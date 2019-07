Osnabrück. Zwei Bundesligisten fordern den VfL Osnabrück in den letzten beiden Testspielen der Vorbereitung auf die 2. Fußball-Bundesliga. Eine Woche vor dem Saisonstart misst sich der VfL in Lohne mit Werder Bremen und dem 1. FC Köln.

Generalprobe: Für zwei Lila-Weiße bietet der Interwetten-Cup an diesem Samstag in Lohne die Chance für ein besonderes Wiedersehen. Anas Ouahim spielte lange in der Jugend und später in der zweiten Mannschaft des FC, gab für die Kölner sein Bundesligadebüt. Niklas Schmidt steht bei Werder unter Vertrag und ist seit dem Sommer an den VfL ausgeliehen. „Jeder kann sich noch mal anbieten“, sagt Trainer Daniel Thioune, dessen Team gegen Köln das Turnier eröffnet (14 Uhr) und im Anschluss ebenfalls zweimal 30 Minuten gegen Werder spielt (15.15 Uhr). Die Bundesligisten beschließen das Turnier im direkten Duell ab 16.30 Uhr. Das Heinz-Dettmer-Stadion (Steinfelder Straße 5, 49393 Lohne) wird um 12.30 Uhr für die Fans geöffnet. Ab 11.25 Uhr können Zuschauer mit kostenlosen Shuttlebussen etwa im Halbstundentakt vom Bahnhof in Lohne zum Stadion fahren. Zwischen 17.50 und 20.20 Uhr ist die Rückfahrt zum Bahnhof möglich. Die Sitzplätze sind bereits ausverkauft. Ein Stehplatz kostet 20 Euro, Kinder zahlen 10 Euro.

Bus nach Sandhausen: Zum ersten Auswärtsspiel der Saison beim SV Sandhausen (Freitag, 18.30 Uhr) setzt die Fanabteilung einen Fanbus ein. Anmeldungen sind per E-Mail an auswaertsfahrten@vfl-fanabteilung.de und im Fanshop am Stadion möglich. Die Fahrt kostet 38 Euro. Mitglieder der Fanabteilung zahlen 33 Euro. Abfahrt ist am Spieltag um 11 Uhr an der Westtribüne der Bremer Brücke.

Info-Veranstaltung: Die Fanabteilung lädt am Donnerstag, 25. Juli, um 19 Uhr ins Haus der Jugend. Thema sind die baulichen Veränderungen an der Bremer Brücke. Über aktuelle Maßnahmen berichten Geschäftsführer Jürgen Wehlend und Vereinspräsident Manfred Hülsmann. Zudem geht es generell um die Zukunftsfähigkeit des Stadion-Standorts.

Der Dauerkartenverkauf läuft noch bis zum kommenden Freitag, 26. Juli (18 Uhr). Für die Ostkurve gab es am Freitag noch rund 400 Saisonabos, für die Stehplätze in der Westkurve rund 1100 Dauerkarten. Sitzplätze und Affenfelsen sind ausverkauft.

Tickets fürs Auftaktspiel: Seit Mittwoch werden Einzelkarten für die Partie gegen Heidenheim verkauft – im Fanshop, bei L+T sowie allen weiteren Vorverkaufsstellen. Bis Freitag waren rund 11000 Karten abgesetzt (inklusive Dauerkarten).



Tickets für das DFB-Pokalspiel gegen Leipzig: Modalitäten dazu will der VfL in Kürze bekannt geben. Sicher ist, dass Dauerkartenbesitzer, Crowdfunder und Mitglieder ein Vorkaufsrecht erhalten.



Mitgliederturnier: Das 120-jährige Vereinsjubiläum in diesem Jahr nimmt der VfL zum Anlass für ein Fußballturnier für Mitglieder. Es soll am 7. September als Kleinfeldturnier auf der Illoshöhe ausgetragen werden. Ab Samstag können sich Mitglieder dafür als Einzelspieler oder mit ihren Mannschaften (sieben bis elf Spieler ab 16 Jahren) anmelden. Alle Teilnehmer müssen Mitglied im Verein sein. Anmeldeschluss ist der 20. August.

