Auf der Illoshöhe wird heute Nachmittag trainiert. Archivfoto: Helmut Kemme

Osnabrück. Noch eine Einheit, dann steht für den VfL Osnabrück auch schon die Generalprobe für die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga an. Einen Tag vor dem Interwetten-Cup in Lohne bitte Trainer Daniel Thioune seine fitten Profis noch mal zum Training.