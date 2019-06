Belm. Für viele war der Tag einfach nur ein sehr heißer Sommertag, für die Schüler der Belmer Integrationswerkstatt (BIW) war dies ein besonderer Tag: Sie erhielten ihr Abschlusszeugnis. Elf Schüler der BIW schafften den Hauptschulabschluss, drei von ihnen sogar den erweiterten Hauptschulabschluss.

Bei der Abschlussfeier hob Gerhard Wienken, der Leiter der Einrichtung, die gute Vernetzung in Belm hervor, konkret die Zusammenarbeit mit dem Forum Belmer Unternehmer (FBU) und ansässigen Betrieben, die BIW-Schülern Praktika ermöglichten. „Doch das wäre alles nichts, wenn die Jugendlichen es nicht selbst geschafft hätten, ihr Leben in die Hand zu nehmen“, so Wienken, der denen, die an diesem Tag kein Hauptschulabschlusszeugnis bekamen, aufmunternd zurief: „Das ist nicht schön, aber auch nicht schlimm. Es gibt immer eine zweite Chance.“ Wichtig sei es, die Dinge anzupacken, so der Leiter der BIW.

Die Mitarbeiterinnen Katharina Dunst und Carolina Wischmann wiederum hofften an die Schüler gewandt: „Ihr habt erkannt und gelernt, dass die Kraft und die Mühe sich gelohnt haben.“ Es folgte ein Rückblick mit vielen Fotos in drei von den Schülern selbst zusammen geschnittenen Musikvideos. Zu Zeilen wie „Alle schauen nach vorn, keiner zurück“, „Hör auf die Stimme, die sagt: Steh auf, geh raus“, „Das hier war ganz schön gut“ und „Was der Morgen bringt, werden wir Morgen sehen“ zeigten die Fotos unter anderem die Schüler beim Nähen, Kochen oder Landschaftsbau, auf der Klassenfahrt oder bei Aktionen in und vor der Belmer Mühle, in der die BIW beheimatet ist.

Als Vertretung der Schüler brachten Krista und Sheherzade das vergangene Jahr unter anderem wie folgt auf den Punkt: „Aufgeregt – so viele neue Gesichter. Müde – immer diese Pünktlichkeit. Anstrengend – Katharina und Carolina für uns, und wir für sie. Erfolgreich – unsere Prüfungen haben sich gelohnt.“

Foto: Krista (links) und Sheherzade (rechts)



Auf die Frage, was sie nun machen wolle, berichtete Sheherzade später: „Ich habe ganz viele Ideen und kann mir vorstellen als Drogistin oder Make-up-Artist zu arbeiten.“ Soumar arbeitete gerade an seiner Bewerbungsmappe: „Ich möchte mich als KFZ-Mechatroniker bei VW bewerben“, so der gebürtige Syrer, der gerne einen technischen Beruf ergreifen möchte. Er kam erst 2016 nach Deutschland und fand: „Das Schwierigste und wichtigste ist die Sprache.“



Spieletisch als Jahressymbol

Besondere Aufmerksamkeit erhielt zudem ein „Spieletische“, der das diesjährige Jahrgangssymbol der BIW darstellte. Nikija und Lucius hatten einen „ziemlich hässlichen Eichentisch“ in eine Planetenlandschaft verwandelt, die ein „Mensch ärgere Dich nicht“-Spiel darstellte. „Ich habe noch nie ein so langes Projekt durchgezogen, und es ist so geworden, wie ich es mir vorgestellt hatte“, freute sich Nikija.

Nicht nur ein Jahrgang Schüler verlässt die BIW, auch zwei Lehrer: Hermann Mesch und Christine Salomon. „Der Anfang ist gemacht, ergreift eure Zukunft“, rief Mesch seinen ehemaligen Schülern zu. Sowohl für Mesch als auch für Salomon war das Schönste an ihrer Arbeit die Begleitung junger Leute. „Wir konnten ihnen eine neue Hilfe geben. Sie waren ohne Chance, als sie zu uns kamen“, so Mesch, und Salomon ergänzte: „Ich wollte immer über die Vergangenheit der Schüler nichts wissen.“ Beide hätten stets versucht, den Jugendlichen ohne Vorbehalte oder Vorurteile zu begegnen. Nun gingen sie schweren Herzens, unter anderem auch deshalb, weil die Kollegen der BIW sich immer stets gegenseitig unterstützten und ein starkes Team seien.



Die Belmer Integrationswerkstatt Der Verein Belmer Integrationswerkstatt wurde 1998 in Belm gegründet. Sein ursprüngliches Ziel war die beruflichen und sozialen Integration von jugendlichen Aussiedlern, die mit der Auflösung der britischen Streitkräfte im Raum Osnabrück, verstärkt nach Belm-Powe zogen. Belm nahm am Sanierungsprogramm "soziale Stadt". Der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund lag damals bei 70 Prozent. Seit ihrer Gründung organisiert die Belmer Integrationswerkstatt als Träger der freien Jugendhilfe innovative Projekte zur sozialen und beruflichen Integration von Schülern, Jugendlichen und Erwachsenen.