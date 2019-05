Lathen. Bürger in der Samtgemeinde Lathen im Landkreis Emsland werden am Sonntag, 26. Mai 2019, dazu aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Hier gibt es Infos zum Wahltermin und zu den Kandidaten.

Wer wird gewählt?

Gewählt wird der Bürgermeister der Samtgemeinde (SG) für die Dauer von sieben Jahren. Nach Angaben des Landkreis Emsland muss beim ersten Wahlgang ein Kandidat mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen auf sich vereinen, andernfalls erfolgt eine Stichwahl, die der Kandidat/die Kandidatin mit den meisten Stimmen für sich entscheidet. Steht nur ein Kandidaten/einer Kandidatin zur Wahl, reicht es aus, wenn mehr Ja- als Nein-Stimmen erreicht werden.

Wann findet die Wahl statt?

Die Wahl findet am Sonntag, 26. Mai 2019, statt. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, wird diese am Sonntag, 16. Juni 2019, durchgeführt. Gewählt werden kann in der Zeit von 8 bis 18 Uhr. Spätestens bis zum 5. Mai 2019 werden die Wahlbenachrichtigungskarten zugestellt.

Wer ist der amtierende Bürgermeister in Lathen?

Der amtierende Bürgermeister in Lathen ist Karl-Heinz Weber. Der dienstälteste Hauptverwaltungsbeamte im nördlichen Emsland, wie die Bürgermeister offiziell heißen, hatte bereits 2017 mitgeteilt, dass seine Amtszeit am 31. Oktober 2019 endet.

Wer kandidiert bei der Bürgermeisterwahl 2019 in Lathen?

Parteien und wählbare Einzelpersonen konnten bis Montag, 8. April 2019, um 18 Uhr Wahlvorschläge im Rathaus der Samtgemeinde Lathen abgeben. Die Parteien beziehungsweise die Bevölkerung nominierten zwei Kandidaten.

Die Kandidaten

Helmut Wilkens: Der Kämmerer der SG Lathen wurde im September 2017 als Kandidat der CDU vorgestellt. Wilkens ist seit 2015 Chef über die Finanzen in der Samtgemeinde. Er war zunächst als Justizvollzugsbeamter tätig und arbeitete zuletzt in Lingen. Nach einem Studium zum Rechtspfleger an der Fachhochschule (FH) folgte ein weiteres Studium an der FH Osnabrück zum Diplom-Verwaltungswirt. Der 56-Jährige stammt aus Lathen-Dünefehn. (Weiterlesen: Lathener CDU-Bürgermeisterkandidat stellt Strategie vor)

Ernst Kock: Der Vorsitzende der SPD/Grünen-Gruppe im Samtgemeidnerat wurde im Januar 2019 als gemeinsamer Kandidat von SPD und Grünen vorgestellt. Der Bauingenieur ist hauptberuflich seit 1990 Leiter der Straßenmeisterei des Land Niedersachsen in Aschendorf. Seit 2001 ist der gebürtige Lathener Mitglied im Gemeinde- und Samtgemeinderat. (Weiterlesen: Das will Ernst Kock als Lathener SG-Bürgermeister anders machen)

Wie können Briefwahlunterlagen beantragt werden?

Die Briefwahlunterlagen können bei der Samtgemeinde Lathen persönlich im Rathaus (Erna-de-Vries-Platz 7, 49762 Lathen) oder schriftlich, zum Beispiel durch Ausfüllen der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte, auf der ein Antragsformular vorgedruckt ist, beantragt werden.

Der Antrag auf Briefwahlunterlagen kann auch ohne Verwendung des amtlichen Vordruck schriftlich gestellt werden. Zu diesem Zweck müssen der Vorname, Nachname, die Anschrift und das Geburtsdatum angegeben werden. Die Ausgabe von Briefwahlunterlagen vor Ort ist im Regelfall erst nach dem Versand der Wahlbenachrichtigungen möglich, da vorher noch keine Stimmzettel vorliegen. Briefwahlunterlagen können auch an eine andere Anschrift als die Wohnanschrift übersandt werden, wenn die antragstellende Person dies wünscht.

Wo befinden sich in der SG Lathen die Wahllokale?

Dorftreff, Neulandstraße 6, 49762 Fresenburg

Haus Rüschen, Schützenweg 2, 49762 Fresenburg

Betreuungsstützpunkt, Hermann-Löns-Straße 2, 49762 Lathen

Familienzentrum Purzelbaum, Wahner Straße 13, 49762 Lathen

Haus der Begegnung (Heimathaus), Kirchstraße 4, 49762 Lathen

Rathaus (Briefwahl), Erna-de-Vries-Platz 7, 49762 Lathen

Schützenhalle Dünefehn, Kanalstraße 63, 49762 Lathen

Schützenhalle Kathen-Frackel, Zum Schützenplatz 5, 49762 Lathen

Clubraum beim Sportplatz Niederlangen, Kastanienstraße 4, 49779 Niederlangen

Mehrzweckhalle Niederlangen, Hauptstraße 17, 46779 Niederlangen

Heimathaus Oberlangen, Josef-Beimel-Weg 1, 49779 Oberlangen

Heiner Janßen, Kienmoorweg 2, 49779 Oberlangen

Gemeindehaus Renkenberge, Schulstraße 1, 49762 Renkenberge

Dorfgemeinschaftshaus "Mesters Hus", Dorfstraße 21, 49762 Sustrum

Pfarrhaus Sustrum, Asselweg 2, 49762 Sustrum

Pfarrheim Sustrum, Bogenstraße 10, 49762 Sustrum

Europawahl und Emsländische Landratswahl 2019

Neben der Bürgermeisterwahl in Lathen findet am Sonntag, 26. Mai 2019, zeitgleich die Europawahl 2019 in Deutschland und die Emsländische Landratswahl 2019 statt. Bei der Europawahl 2019 wählen laut Angaben des EU-Parlaments 373 Millionen Wahlberechtigte EU-Bürger die Abgeordneten des neunten Europäischen Parlaments.

Bei der Landratswahl treten drei Kandidaten an: Marc-Andre Burgdorf (CDU), Vanessa Gattung (SPD) und Georg Hennekes (Einzelbewerber). Der Landrat wird für eine Amtszeit von sieben Jahren gewählt.

