Video: Feuer lässt Scheibe zerplatzen

Feuer lässt Scheibe zerplatzen

Meppen: Ein Feuer ließ in der Nacht ein Fenster in einem Mehrfamilienhaus in Meppen zerplatzen. Ein Passant hat die Flammen entdeckt, die Bewohner wurden evakuiert. Jens Menke von der Feuerwehr Meppen im Interview