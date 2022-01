Auckland. In der Bay of Islands wurde einst der Staat Neuseeland geboren. Heute ist die Bucht eines der reizvollsten Feriengebiete des Landes.

Hoch im Norden gibt es keinen Winter. Blödsinn? Keineswegs! So sicher, wie in Neuseeland das Wasser links herum durch den Abfluss gurgelt, der Mond spiegelverkehrt abnimmt und das „Kreuz des Südens“ statt „Großem Bären“ in klarer Nacht leuchtet, so sicher steht im subtropischen Norden der Nordinsel die Sonne stets am höchsten überm Horizont. Mit allen angenehmen Konsequenzen für Natur und Mensch. Urlauber inklusive.



Letztere finden ihr Ferienglück vorzugsweise in der Bay of Islands. Eine allerliebste Küstenlandschaft drei Autostunden nördlich von Auckland mit exakt 144 Inselchen und schönen Stränden, was vor allem Wassersportler magnetisch anlockt. Doch auch zum Auftakt oder Finale einer üppigen Neuseeland-Tour ist die Bucht überaus populär – so entspannt an friedlich blauem Meer abhängen kann man in Neuseeland sonst kaum irgendwo. Für eine Woche oder wenigstens ein paar Tage nisten sich folglich viele hier ein.

Eichler

Vom touristischen Hauptort Paihia geht man zudem nur ein paar Minuten bis zu jener kleinen Kuppe, die als Keimzelle und Geburtsstätte des Staates Neuseeland in die Geschichte einging. Für jeden Kiwi gehört dieser Besuch zur Bürgerpflicht: Hier in Waitangi nämlich unterzeichneten am 6. Februar 1840 hochrangige Vertreter der englischen Krone und 46 Maori-Häuptlinge den „Vertrag von Waitangi“. Bis heute das wichtigste Rechtsdokument des Landes – trotz vieler Unzulänglichkeiten.

Der Vertrag sicherte den Briten die Herrschaft über die Kolonie und den Maori später oft missachtete Bürger- und Besitzrechte zu. Verschiedene Auslegungen und Begrifflichkeiten führten immer wieder zu Streitereien; so kappte Häuptling Hone Heke, einer der Unterzeichner, aus Protest gegen der Vertrag später gleich viermal den Union-Jack-Flaggenmast im benachbarten Russell.

Größter Schatz im Freilichtmuseum von Waitangi ist das traditionelle spitzgieblige Versammlungshaus der Maori. 1940 zum 100. Jahrestag der Unterzeichnung errichtet, vereint es kostbare Holzschnitzereien verschiedener Stämme – das ist einmalig in Neuseeland. Normalerweise auch sind solche Sippenhäuser für Fremde tabu, in Waitangi aber ist auch das anders. Raus aus den Schuhen und schon darf man in schummrigem Licht Maori-Atmosphäre schnuppern und tolle Schnitzarbeiten bewundern. Meist schreckliche Fratzen, die mythologische Geister und bedeutsame Ahnen verkörpern und oft kombiniert werden mit kunstvollen Spiralornamenten nach Vorbild der Muster auf den Farnpflanzen.

Eichler

Zweiter Superlativ: das größte Kriegskanu der Welt. 35 Meter lang und aus zwei Kauri-Baumriesen gezimmert, wofür die Schnitzmeister der fünf nördlichen Stämme zwei volle Jahre brauchten. Und sogar in Action lässt es sich erleben: Jeden Februar zum Vertrags-Jubiläum wird das Monster zu Wasser gelassen und von 80 wilden Kriegern durch die Bucht gepeitscht – wer dieses Spektakel verpasst, muss ein volles Jahr auf die nächste Auflage warten.

Täglich hingegen sticht eine ganze Armada von Booten und Ausflugsschiffen in See – in der Bucht mit dem klaren Wasser wimmelt es von Leuten, die sich für Segeln, Tauchen, Kajakfahren und Angeln begeistern. Oder Tieren ganz nah sein wollen. Im gleichbleibend warmen Wasser der geschützten Bay nämlich tummeln sich ganzjährig Delfine und Tümmler und je nach Saison Orcas und Minkwale.

Trip-Tipps Neuseeland Einreise: Derzeit ist die Einreise ausländischer, vollständig geimpfter und negativ getesteter Touristen ab dem 30. April 2022 mit anschließender einwöchiger (Selbst-)Isolierung angekündigt

Anreise: von Deutschland nach Neuseeland gibt es zum Beispiel mit Lufthansa im Code-Sharing mit Singapore Airlines, Cathay Pacific und Air New Zealand. Weitere Airlines: Emirates, Quantas, Qatar Airways, Preis ab 650 Euro OneWay, Flugzeit Minimum 24 Stunden Flüge von Deutschland nach Neuseeland gibt es zum Beispiel mit Lufthansa im Code-Sharing mit Singapore Airlines, Cathay Pacific und Air New Zealand. Weitere Airlines: Emirates, Quantas, Qatar Airways, Preis ab 650 Euro OneWay, Flugzeit Minimum 24 Stunden Lage: Die Bay of Islands liegt 240 Kilometer von Auckland entfernt. Per Auto braucht man dafür etwa drei Stunden, per Bus 4,5 Stunden.

Unterkunft: Hotels, Motels, Pensionen und B&B gibt es vor allem in Paihia. Pauschal: Mehrwöchige Neuseeland-Mietwagenrundreisen gibt es zum Beispiel bei Dertour, Mehrwöchige Neuseeland-Mietwagenrundreisen gibt es zum Beispiel bei Dertour, Gebeco , Karawane-Reisen oder Meso-Reisen, Preise ab 1.500 Euro (ohne Flug) Infos: www.newzealand.com

Allerdings: 2019 hat die Naturschutzbehörde dem früher so beliebten Schwimmen mit Delfinen einen Verbots-Riegel vorgeschoben – aufgrund dramatisch abnehmender Bestände. Gab es bei Tümmlern etwa vor 30 Jahren noch 270 Exemplare, sind es heute gerade mal 30 Tiere – ein Einbruch von 90 Prozent. Aus Sorge um die Delfine wurden deshalb auch Bootsfahrten zur Beobachtung verkürzt. Diese dürfen nur noch am Nachmittag stattfinden und maximal 20 Minuten dauern, damit die Tiere genug Ruhephasen erhalten.

Eichler

Aber auch so macht die Bootstour Spaß: Am Cape Brett zum Beispiel beginnt das Meer urplötzlich zu brodeln. Wie aus dem Nichts taucht ein Riesenschwarm Fische an der Oberfläche auf, die in rätselhafter gruppendynamischer Synchronität das Wasser mit den Schwänzen peitschen. Minutenlang stecken wir mittendrin in einem regelrechten Kochtopf. Bis das Phänomen so abrupt endet wie es begann.

Bald darauf tutet das Schiffshorn zum spektakulären Finale der Halbtagestour: das Hole in the Rock. Wie ein urzeitlicher Drache ragt vor uns dieser schroffe Felsen aus dem Meer, in den der Zahn der Zeit ein dekoratives Loch genagt hat. Dort hindurch – man ahnt es ein wenig beklommen – wird der schnittige weiße Flitzer gleich sausen, haarscharf vorbei an den kantigen Graten und spitzen Zacken. Ein Abschluss-Kick, der nichts ist für schwache Nerven.

Zurück an Land. Diesmal in Russell auf der anderen Seite der Bucht. Nach dem Waitangi-Vertrag kurzzeitig Neuseelands erste Hauptstadt und seinerzeit ein Eldorado für Glücksritter und Abenteurer. Aus Sicht der christlichen Missionare allerdings eher ein wüstes Höllenloch, in dem Suff und Sünde regierten.

Heute streift der Blick vom Flagstaff-Hill über ein sympathisch-verschlafenes Städtchen, das durch seine abgeschiedene Lage fast insular anmutet. Häuser aus der Kolonialzeit mit blitzblanken Gehsteigen und geharkten Vorgärten säumen die liebliche Bucht. An der 1836 erbauten ältesten christlichen Kirche Neuseelands sind unter verwitterten Grabsteinen Walfänger, Seeleute, Siedler und Maori bestattet. Und das kleine Russell-Museum präsentiert unter anderem ein eindrucksvolles Modell von Captain Cooks Expeditionsschiff „Endeavour“, die hier 1769 vor Anker ging.

Eichler

Zum Abschluss noch ein wahrhaft delikater Tipp. Gleich um die Ecke, in Kawakawa, hatte Friedensreich Hundertwasser sein Altersdomizil bis zum Tod im Jahre 2000. Markantestes Zeugnis dieser kreativen Anwesenheit: die öffentliche Toilette des Städtchens in der Gilles Street 60! Kunst veredelt durch alltägliche und zutiefst menschliche Nutzung – eine überzeugendere Lösung kann man sich kaum vorstellen.