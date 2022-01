Napier. Die neuseeländische Stadt Napier gilt als weltweit schönstes Beispiel für den Art Déco-Stil. Stippvisite in einer Wundertüte.

Man mag seinen Augen kaum trauen: Haben wir uns vertan in Raum und in Zeit? Wieso gibt es am geografischen Arsch der Welt so eine pastellfarbene Wundertüte? Aus hundert Jahre altem nordamerikanischen Architektur-Design? Aus spanischem Missionsstil à la Kalifornien? Aus seltsamen geometrischen Formen, floralen Mustern, ägyptischen Motiven, Maya-Bildern und Maori-Elementen? Und davon nicht nur ein paar lächerliche Krümel, nein: Mit Napier steht hier eine komplette Stadt im Art Déco-Fokus, die damit selbst das berühmte Miami South Beach weit in den Schatten stellt. Mit Hunderten von Gebäuden und kompletten Straßenzügen. Wo Menschen arbeiten und einkaufen, Essen und Feiern gehen, leben und leben lassen – und die folglich nichts weniger ist als ein großes Open-Air-Museum?



Eichler

Fragen über Fragen, die wir abarbeiten mit einer Fachfrau. Mathilda ist Mitglied des Art Déco Trust, der sich seit 1985 um Erhalt und Schutz des einzigartigen Ensembles kümmert. So werden zum Beispiel Ladenbesitzer unterstützt bei der originalgetreuen Restaurierung von Fassaden und Details. Touristen können die Innenstadt entdecken auf geführten Spaziergängen, bei Oldtimer-Fahrten sowie mittels privater Touren mit exklusiven Einblicken etwa hinter die Fassaden. Basisfakten zum Thema natürlich überall inklusive.

Mit dem Namen Art Déco wird Anfang des 20. Jahrhunderts ein neuer dekorativer Stil bezeichnet, der sich Mitte der 1920er Jahre weltweit etabliert. Art Déco wird zum Inbegriff für die Gestaltung von Architektur, Räumen und Industriedesign. Art Déco symbolisiert den neuen Geist dieser Periode, die für revolutionäre Entwicklungen in Wissenschaft, Technik und Maschinenbau steht, für die Überwindung überlebter Konventionen und für die Emanzipation der Frau.

Eichler

All das findet sich wieder in Symbolen: Der gezackte Blitz steht für Kraft und Geschwindigkeit, der springende Hirsch für Freiheit und die neue Ära. Die moderne Frau erscheint oft als elegante Tänzerin, und immer wieder taucht die erwachende Sonne auf. Funktionalismus und Jugendstil verschmelzen zu klaren eleganten Formen. Verwendung finden ungewöhnliche geometrische Muster, und das enorme Interesse an alten Kulturen manifestiert sich in der Entlehnung des Designs von Ägyptern, Maya und Maori.

Eichler

Dass Napier, idyllisch gelegen in der sanften Krümmung der Hawke Bay, sich rühmen kann, das weltweit schönste Ensemble dieser Art zu besitzen, ist paradoxerweise der schlimmsten Naturkatastrophe in der überlieferten Geschichte Neuseelands zu danken: Am 3. Februar 1931 nämlich legte ein Erdbeben mit gewaltigen 7,8 auf der Richter-Skala die gesamte Innenstadt blitzartig in Schutt und Asche. Doch – oh Wunder – im Frühjahr 1933 schon war sie wieder auferstanden wie weiland Phönix aus der Asche. Der einheimische Architekt Louis Hay hatte die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und in nur zwei Jahren die modernste, stilistisch uniformste und zugleich erdbebensicherste Stadt der Welt aus dem Boden gestampft. Und das obendrein während der schlimmsten Flaute der Weltwirtschaftskrise.

Trip-Tipps Neuseeland Einreise: Für die Zeit nach Corona. Derzeit ist die Einreise ausländischer, vollständig geimpfter und negativ getesteter Touristen ab dem 30. April 2022 mit anschließender einwöchiger (Selbst-)Isolierung angekündigt.

Anreise: Flüge von Deutschland nach Neuseeland gibt es zum Beispiel mit Lufthansa im Code-Sharing mit Singapore Airlines, Cathay Pacific und Air New Zealand. Weitere Airlines: Emirates, Quantas, Qatar Airways, Preis ab 650 Euro OneWay, Flugzeit Minimum 24 Stunden. Lage: Napier liegt an der Ostküste der Nordinsel. Per Auto oder Bus braucht man von Wellington etwa vier, von Auckland etwa 5,5 Stunden. Unterkunft: In Napier gibt es Hotels, Motels sowie B&Bs in Hülle und Fülle, die über alle gängigen Portale zu finden und zu buchen sind Art Déco Aktivitäten: Mehrmals täglich geführte Spaziergänge ab Visitor Centre für NZD $ 28 (knapp 17 Euro); Ausgedehnte Nachmittagstouren (2,5h) NZD $ 30 (18 Euro); Autotouren im historischen Fahrzeug (1,5h Preis pro Auto bis vier Personen) NZD$ 250 (150 Euro); Jedes Jahr am dritten Wochenende im Februar findet das Art Déco-Festival statt, ein Volksfest mit historischen Auto- und Flugzeugparaden, in historischer Gewandung, Picknicks im Stil der Zeit, Jazzkonzerten etc. Infos: www.newzealand.com, www.hawkesbaynz.com, www.artdeconapier.com, www.gebeco.de

Dem Grundkurs folgt der ausgiebige Rundgang durch das gitternetzartig angelegte Zentrum. Erster Stopp am Städtischen Theater von 1938. Ein Gebäude mit ägyptisch anmutenden Säulen und Bögen, originalen Glastüren und schönen Nymphen im Foyer. Der Clou: die Beleuchtung im großen Saal. Alle paar Sekunden ändern sich die Neonfarben des großen Deckenlichts wie bei einem Chamäleon. In der Tennyson-Street ist der Straßenname ins Pflaster eingelassen. „Das war damals überall so“, erklärt Mathilda, „weil Stromkabel und Telefonleitungen nach dem Erdbeben unterirdisch verlegt wurden und es damit auch keine Masten zum Anbringen von Schildern mehr gab.“

Anzeige Anzeige

Unser Streifzug führt weiter zu den wichtigsten Art Déco-Ikonen: das Daily Telegraph Gebäude von 1932 mit stilisierten Brunnen als Krönung der Stützpfeiler. Ebenfalls 1932 entstanden das Masonic-Hotel und das Criterion. 1936 wurde das T&G Building errichtet, dessen Kuppelbau Napiers Wahrzeichen an der Marine Parade ist, der hübschen Flaniermeile am Meeresufer mit Park und Brunnen aus der gleichen Zeit. Die ASB-Bank wiederum zeigt drinnen wie draußen die schönsten Beispiele für Maori- Schnitzarbeiten und Dekor.

Eichler

Auf Schritt und Tritt ziehen uns Häuser und Details in ihren Bann. Der Balkon eines einstigen Kinos ist Spanischer Missionsstil in Reinkultur. Zickzack-Friese und ungewöhnliche Fenster zieren das Kidson Building. Die Fassade des Crombie Lockwood Hauses ist dekoriert mit Pflanzen- und Farnmustern im Maya-Stil. Ägyptisch gestylte Lotuskapitelle mit Falkenemblem an den Säulen, Sonnenaufgänge und Zickzack-Rahmen um die Fenster wiederum machen das in Weiß und sanftem rosa gehaltene Hotel Central zu einem herausragenden Art Déco-Beispiel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Manch anderes sehen wir nur dank Mathildas riesigem Schlüsselbund, der uns Zugang verschafft zu versteckten Perlen: Glastüren, Spiegel, Bilder, Neonlichter. Manches war jahrelang verschollen wie zwei prächtige, herrlich geschwungene Türgriffe, „die wir irgendwann per Zufall bei jemandem entdeckten, der sie völlig ahnungslos in sein Gartenhaus eingebaut hatte.“ Die allerletzten Art Déco-Meter dann legen wir ganz standesgemäß zurück: Der rot-schwarze Buick mit den Weißwandreifen – ein Traum jedes Oldtimer-Fans – chauffiert uns im Schritttempo zurück zum Art Déco-Centre, das – wie könnte es anders sein – ebenfalls ganz stilecht untergebracht ist: in der ehemaligen Feuerwehrstation.