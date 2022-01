Osnabrück. Ob Gelegenheitszocker, Hobbygamer oder eSportler: während der Corona-Pandemie hat sich die Anzahl der Computer- und Videospieler in Deutschland deutlich erhöht. Kein Wunder, wenn Hobbies außerhalb der eigenen vier Wände kaum bis gar nicht stattfinden konnten. Doch Videospiele können nicht nur ein spaßiger Zeitvertreib sein, sie können auch unsere kognitiven Fähigkeiten steigern.

Die wenigsten Kinder müssen ihren Eltern heute noch erklären, was Videospiele sind und wie sie funktionieren. Mittlerweile sind 50% der Deutschen ab 16 Jahren selbst unter die Videospieler gegangen. Das durchschnittliche Alter liegt bei 37 Jahren. Da erstaunt es wenig, wenn die meisten Kinder heute mit Eltern aufwachsen, die wissen, warum man das Online Multiplayer Rollenspiel nicht einfach pausieren kann, um zum Mittagessen zu kommen.



Gezielt kognitive Fähigkeiten trainieren

Gaming kann jedoch noch mehr, als nur Zeit totzuschlagen. Je nach Genre können die steuerbaren Pixel unsere kognitiven und motorischen Fähigkeiten steigern. Gemeint sind dabei nicht nur Lernspiele, die extra dafür geschaffen wurden, unser Gehirn zu fordern. Eine ausgedehnte Runde Die Siedler kann unsere strategischen Fähigkeiten Fördern, während Egoshooter wie Call of Duty unser Reaktionsvermögen auf die Probe stellen. Wer regelmäßig spielt, schult damit sein räumliches Vorstellungsvermögen und vor allem die Hand-Augen-Koordination.

Je nach Genre können wir unsere Fähigkeiten gezielt durch Videospiele verbessern. Wer bei Actionspielen den Überblick über die Ereignisse auf dem Bildschirm nicht verlieren will, trainiert dabei effektiv seine Aufmerksamkeit und die Fähigkeit, mehrere Objekte innerhalb kurzer Zeit gleichzeitig zu verfolgen. Auch unsere Problemlöseverhalten kann durch Videospiele beeinflusst werden, wenn wir zum Beispiel mit unserem Helden vor Rätsel gestellt werden oder strategischen Schlachten austragen müssen. Das beste an der Sache: je mehr Spaß wir beim Zocken haben, desto besser ist der Lerneffekt!

Videospiele als Behandlungsmöglichkeit

Der positive Effekt, den Videospiele auf unsere kognitiven und motorischen Fähigkeiten haben, wird mittlerweile auch in der Medizin genutzt, um neurologische Krankheiten zu behandeln. Patienten, die durch eine Hirnverletzung oder durch ein neurodegeneratives Leiden einige Fähigkeiten einbüßen mussten, können durch diese Art der Behandlung verhindern, dass weitere kognitiven Fähigkeiten verschwinden und teilweise sogar verlorene Fähigkeiten wiedererlangen.

Mit Hilfe spezieller Spiele, die auf die jeweilige Erkrankung zugeschnitten sind, trainieren die Betroffenen genau die Bereiche, die durch die Krankheit eingeschränkt wurden. Das Spiel „X-Torp“ kann beispielsweise die kognitiven Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit und Konzentration von Alzheimerpatienten verbessern. Auch die motorischen Fähigkeiten der Patienten werden durch das Spiel angesprochen und gefördert.

Das Spiel „Toap Run“ richtet sich speziell an Parkinsonpatienten. Die Betroffenen steuern ihre Figur durch Bewegung über mehrere Hindernisse hinweg. Die Bewegungen werden per Kamera auf die Figur übertragen. Durch die rhythmische Musik und die permanente Bewegung werden Koordination, Gleichgewicht, Kognition und visuelles Aufnahmevermögen trainiert. Dadurch werden die Patienten auch im Alltag sicherer in ihren Bewegungen und sind wieder aufmerksamer.

Mit Vorsicht genießen

Videospiele sind damit nicht nur ein spaßiges Hobby, sie fördern auch unsere kognitiven und motorischen Fähigkeiten, ohne, dass es sich nach einem anstrengenden Lernprozess anfühlt. Es ist also gar nicht so schlecht, ab und zu Mal zum Kontroller zu greifen, um virtuelle Welten zu retten. Lernen ist schließlich wichtig!

Doch auch hierbei ist Vorsicht geboten: hinter den bewegten Pixeln steckt ein enormes Suchtpotential. Hier gilt zu beobachten, ob das Spielen noch Spaß macht oder ob es die Psyche negativ beeinflusst. Wer sich durch Videospiele von der Realität abschottet und der Alltag darunter leidet, sollte sich Rat von seinem Hausarzt einholen.

