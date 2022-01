Vilnius. Ein Geheimtipp für Wellness- und Gesundheitstouristen ist Litauen nicht mehr – ein Besuch lohnt sich trotzdem. Das Land an der Ostsee bietet schließlich alles, was sich Kur-Urlauber wünschen.

Irma Unruh aus Bad Oeynhausen sitzt im Flieger von Dortmund nach Vilnius und freut sich auf eine Kur in Litauen. 17 Tage will sie bleiben. Schon 2017 war sie dort und schwärmt seither von den wohltuenden Anwendungen und den freundlichen Menschen. Das weckt Vorfreude und macht neugierig, noch dazu, wo man selbst auf dem Weg ist, die gesunden Vorzüge des größten baltischen Staates zu entdecken. Vor Corona besuchten etwa 228.000 deutsche Gäste das Land und übernachteten 531.000-mal, dabei entfielen 135.000 Übernachtungen auf 11.000 Gäste in Sanatorien und Kurhotels. Da scheint Irma ja etliche Nachahmer gefunden zu haben. Ein Geheimtipp für Gesundheitsbewusste ist Litauen wohl nicht mehr.

Schon der Landeanflug auf Vilnius zeigt viel von der natürlichen Schönheit des 2,8 Millionen Einwohner zählenden Landes: viel Grün, Wälder mit Kiefern, Pinien, Birken, darin eingesprenkelte Siedlungen, viele Seen und Teiche und das alles direkt vor den Türen der Metropole. Dort liegt auch das Vilnius Grand Resort. Auf dem Riesen-Areal mit 280 Hektar Fläche in Ežeraičių erwartet die Gäste Natur pur, Ruhe wie auf dem Lande, ein 18-Loch-Golfplatz nach amerikanischem Standard und ein außergewöhnlicher Wellness- und Spa-Bereich, der – wo möglich – den Blick in die grüne Landschaft miteinbezieht. Es ist alles da, was zum Entspannen und Regenerieren gehört: Pools, Saunen, Räume für Yoga und Pilates, Kraft- und Cardio-Training sowie Wohlfühl- und Gesundheitsprogramme vom Feinsten. Seit drei Jahren arbeitet Kamalia aus Indonesien hier im Spa-Bereich und ihre „wissenden“ Hände finden garantiert jede Verspannung, die uns der Corona-Alltag so beschert hat.

Erst entspannen, dann Sightseeing

Mehrmals am Tag verkehrt ein kostenloser Shuttlebus direkt vom Hotel ins quirlige, 540.000 Einwohner zählende Vilnius, was von den Gästen gerne angenommen wird. Die Kombination von Land- und Stadtleben ist ideal. Besten Überblick über Altstadt und Geschichte bietet der Burgberg, ein 140 Meter hoher Hügel mit dem roten, massigen achteckigen Turm, der an Großfürst Gedeminas erinnert, der Litauen einst im 14. Jahrhundert mächtig machte. Die Universität von 1579 ist die älteste Hochschule des Baltikums und bildet mit ihren ständigen Erweiterungen eine Stadt in der Stadt. Sehr sehenswert – auch drinnen! Klar, dass es im katholischen Litauen viele Kirchen gibt, allein in Vilnius 50, da sollte zumindest ein Besuch der Kathedrale St. Stanislaus drin sein, mit der Kasimir-Kapelle, in der Litauens Nationalheiliger die letzte Ruhe fand.

Dalpke

Eine kleine Pause und Stärkung gefällig? Dann empfehlen sich typische litauische Spezialitäten, etwa eine kalte Rote Beete-Suppe oder Zeppellinas (mit Quark oder Fleisch gefüllten Kartoffelklöße, die auf vielen Speisekarten zu finden sind. Und dazu vielleicht ein Gira, das Gebräu aus Roggenschwarzbrot gilt als guter Durstlöscher.

Mineralwasser, Heilschlamm und gute Luft

Trip-Tipps Litauen Anreise: WizzAir bietet Direktflüge von Dortmund nach Vilnius an. Pauschalangebot: Wellness- und Gesundheitsreisen nach Litauen finden sich zum Beispiel im Programm von Fit Reisen (www.fitreisen.de). 2022 gibt es die Offerte „Wellness-Boost“ im Fünf-Sterne-Vilnius Grand Resort mit drei Ü/HP, Gesundheitscheck, zwölf Wellness-Behandlungen und vielem mehr im Superior Doppelzimmer ab 690 Euro pro Person. „Egles Health Kur Maxi“ im Medical Spa Eglés sanatorija in Birštonas kostet mit zehn Ü/VP und alkoholfreien Getränke, ärztlicher Beratung mit Erstellung des individuellen Behandlungsplans, verschiedenen Tests und sechs Anwendungen täglich ab 900 Euro pro Person. Infos: www.rehabilitation.lt

Doch zurück zu den gesunden litauischen Pfaden. Es geht nach Birštonas ins Medical Spa Eglés Sanatorija, eine gute Stunde Fahrtzeit von Vilnius entfernt. Der naturreiche hübsche Kurort direkt an der Memel zählt mit seinem Mineralwasser, dem Heilschlamm und der guten Luft zu den ältesten Heilbädern des Landes. Nach Verordnung durch den Badearzt stehen „Prozeduren“ auf dem Tagesplan, was zu einigem Erstaunen führt. Diese Anwendungen haben nun so gar nichts von einer Prozedur an sich. Das muss wohl an der Übersetzung liegen, wirkt aber sehr charmant und mit einem Augenzwinkern wird der Begriff nur zu gerne übernommen.

Zuerst gibt’s eine Packung mit weißem Heilschlamm (36 Grad), die gut für Haut, Stoffwechsel und Blutkreislauf sein soll. Dieses Kurmittel kommt direkt aus der Grube in Jovaišiai und wird mit dem Mineralwasser aus der Bohrung des Eglés-Sanatoriums angereichert. Im Anwendungsraum hat Falmyra schon alles vorbereitet und die Folie auf der Liege mit dem warmen Schlamm bestrichen. Die kleine drahtige Frau mit dem frechen grauen Kurzhaarschnitt gibt Anweisungen: Einfach ausziehen und sich reinlegen, erklärt sie in einer munteren Mischung aus Deutsch und Englisch und verteilt den Schlamm geschickt, nur Herz und Kopf werden ausgespart und dann die Folie um den Körper gewickelt, was sie grinsend kommentiert mit „wie Kleopatra.“ Schließlich handelt es sich um Goldfolie!

Anzeige Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Im Inhalatorium wird ein kleiner Sauerstoffcocktail angeboten. Wohltuend zudem das Paraffinbad für die Hände. Die Elektrostimulation versorgt die Muskeln mit Nährstoffen. Zur Halotherapie geht es in die Grotte, wo ein künstlich erzeugtes Salzgrottenmikroklima herrscht, was den Atemwegen gut bekommt und das Immunsystem stärkt. Die Gäste nehmen im Liegestuhl Platz und genießen dabei auch noch Farblichttherapie und Musik. Eine neue Erfahrung ist die Massage mit einem Aquatizer, einem Massagebett, das mit warmem Wasser gefüllt ist und eine Abdeckung aus weichem Stoff hat. Nach 20 Minuten scheint Schweben möglich, so wunderbar entspannt sind die Muskeln. Was für eine „Prozedur“ – ist das quietschvergnügte Fazit.

Zurück in Bad Oeynhausen erklärt Irma Unruh auf Nachfrage, dass ihre Kur zu 120 Prozent erfolgreich war und lobt besonders das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, das sie in Litauen vorgefunden hat. „Ich fahre ganz bestimmt wieder hin, so eine Kur bekommt man nirgendwo.“