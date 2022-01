Osnabrück. Die erste Woche des neuen Jahres ist vorbei. Der Alltag hat die meisten Menschen bereits eingeholt. Arbeit, Haushalt und Zeitstress stehen häufig wieder auf dem Plan. Beim Jonglieren mit der Tagesplanung geht der ein oder andere gute Vorsatz fürs neue Jahr häufig bereits flöten. Umdenken ist gefragt, um ein schlechtes Gewissen zu vermeiden.

Mehr Sport treiben, sich gesünder ernähren, weniger Zeit vor dem Bildschirm verbringen: jeder kennt diese guten Vorsätze für das neue Jahr und fast jeder hat selbst einen davon auf seiner To-Do-Liste stehen. Ein Jahreswechsel bietet sich schließlich für einen Neuanfang an. Neues Jahr, neues Ich. Gerade nach einem weiteren Jahr in der Pandemie denken die meisten sicherlich, dass es bergauf gehen muss. Das man dieses Jahr alles besser macht und positiv startet. Im Freundeskreis werden überzeugt die guten Vorsätze für das neue Jahr verkündet und man schwört darauf, dass man dieses Mal sicher nicht aufgibt. Nicht selten sind die guten Vorsätze jedoch schnell vergessen und das schlechte Gewissen bleibt zurück. Warum ist das so?



Grundsätzlich ist der Mensch ein Optimist. Wir erhoffen uns von dem neuen Jahr, dass es besser wird als das alte Jahr. Dass es im Job, in der Liebe oder mit der Selbstverwirklichung besser klappt. Jedoch überlassen wir die Dinge nur ungern dem Zufall. Deshalb werden gute Vorsätze gefasst und Pläne geschmiedet. Doch neben unserem Optimismus sind wir darauf geprägt, so schnell wie möglich Erfolgserlebnisse erzielen zu wollen. Bleiben diese Erfolge aus, geht uns schnell die Lust aus, unsere Ziele weiter zu verfolgen. Das gute Gefühl ist dahin.

Erkenne auch kleine Erfolge an

Um das zu vermeiden, sollte man sich nicht zu viele große Ziele auf einmal vornehmen und die Ziele in kleinere Etappen aufteilen. Wer sich beispielsweise vornimmt, bis zum Ende des Jahres 15 Kilo zu verlieren, sollte nicht nur das Endziel im Auge behalten, sondern realistische Zwischenziele setzen. So stellt sich das Erfolgserlebnis schneller ein und die Motivation bleibt bestehen. Dabei ist es wichtig, einen realistischen Blick auf seine Ziele zu haben. Wer sich vornimmt, von jetzt auf gleich nichts ungesundes mehr zu essen, obwohl man sonst jeden Tag bei der Pizzeria nebenan Essen geholt hat, der wird sicher schnell scheitern und enttäuscht sein.

Es ist wichtig, auch kleine Erfolge anzuerkennen, um seine Vorsätze einhalten zu können. Sollte man ein Zwischenziel trotzdem einmal nicht erreicht haben, muss man nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Auch Misserfolge gehören dazu. Wer sich von Misserfolgen sofort aus der Bahn werfen lässt, sollte lieber sich lieber keine konkreten Ziele stecken. Statt zu sagen: „Ich möchte dieses Jahr aufhören zu rauchen“, hilft es vielleicht schon sich zu sagen „Ich möchte weniger rauchen“. Je konkreter das Ziel, desto schwieriger ist es zu erreichen und desto stressiger empfindet man die Einhaltung des Ziels. Während dieser Druck für einige anspornend ist, empfinden andere das genaue Gegenteil. Sie fühlen sich schnell überwältigt und geben nach kurzer Zeit auf, um den enormen Druck zu verringern.

Wollen wir unsere guten Vorsätze umsetzen, sollten wir darauf achten, inwiefern uns dieser Druck beeinflusst. Stresst es mehr als es guttut? Bekomme ich eher ein schlechtes Gewissen als ein gutes Gefühl? Auch bei guten Vorsätzen müssen wir lernen, auf unseren Körper zu hören. Denn der gute Vorsatz, mehr auf sich selbst zu achten, kann niemals verkehrt sein.

