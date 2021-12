Wenn der Hund an Silvester Panik bekommt

Für Hunde ist Silvester meist nicht so schön, wie für uns Menschen.

iStock/KeenaiPhotography

Osnabrück. Das neue Jahr steht vor der Tür. Auch während der Corona-Pandemie möchte man zumindest im kleinen Kreis feiern. Obwohl es dieses Jahr wieder ein Böller-Verkaufs-Verbot gibt, wird der ein oder andere in den erlaubten Gebieten sicherlich Raketen zünden. Das lichterlohe Feuerwerk am Himmel ist schließlich schön anzusehen, auch wenn es laut ist, aber diese Faszination gilt nicht für alle.

Das pelzige Familienmitglied, das sich mit eingezogenem Schwanz unter dem Sofa versteckt, sieht das sicher nicht so. Wieso ist das so und was können Sie dagegen machen? Reicht zur Beruhigung ein Leckerli? Ein Ball zum Spielen? Oder müssen e