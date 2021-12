Oslo. Die längste Nacht im Jahr an Bord auf einem Postschiff hoch über dem Polarkreis: Wer sich weiße Weihnachten wünscht, der ist hier gerade richtig. Selbst wenn es in Bergen zunächst mal wieder regnet.

Man könnte sich das eigentlich auch selbst denken. Aber in ganz Norwegen gibt es seit 80 Jahren sozusagen einen inoffiziellen Startschuss in die Weihnachtstage. Sobald an Heiligabend in Oslo die Jungs im Knabenchor „Sølvguttene“ in ihren Matrosenanzügen „Ǻ du heilage, nǻde berande“ anstimmen – „Oh du fröhliche…“, sind die Feierlichkeiten eingeläutet. Die halbe Nation, so ist verschiedentlich zu hören, hänge deshalb am Nachmittag des 24. vor dem Fernseher. Aber das lässt sich in einem Land natürlich schwer überprüfen, das von der Spitze bis zum untersten Zipfel 1572 Kilometer lang ist.



Nachdem die Winter hierzulande eigentlich nie mehr weiße Feiertage bescheren, sondern Spaziergängern zum üblichen Weihnachtstauwetter allenfalls Regen um die Ohren klatschen, dürfte jedenfalls im Festgottesdienst in der Eismeerkathedrale in der Stadt Tromsø Weihnachtsstimmung aufkommen. Die liegt immerhin 350 Kilometer nördlich des Polarkreises und damit schon deutlich in Richtung Nordpol, wo nach mancher Erzählung ja der Weihnachtsmann zuhause ist! Mit dieser Erwartung besonderer Feiertage machen wir uns mit unserem großen Plüscheisbär als Maskottchen am 20. Dezember 2019 auf den Weg nach Norden – mit dem Postschiff. Im Sommer kann das ja jeder.

Schon auf der Ankunftsebene des Regionalflughafens von Bergen macht ein riesiger goldener Schlitten klar, wer hier in den kommenden Tagen das Sagen hat. Gezogen von Rentieren mit Glitzerfell ist der Julenissen – der Weihnachtsmann – offenbar gerade im Aufbruch zu seiner diesjährigen Bescherungsrunde begriffen. Normalsterblichen Reisenden bleibt dagegen die moderne Straßenbahn. Zwischen riesigen Granitblöcken hindurch rollt sie mit Ausblick auf die sieben Bergener Berge ins Stadtzentrum. Die Giebel der bunten Kontorhäuser am historischen Hafen sind mit Lichterketten geschmückt. Die ganze Stadt gleicht einer Weihnachtspostkarte. Die engen Gassen des Hansequartiers Bryggen, wo Kaufleute aus Bremen und Hamburg im Mittelalter mit Fässern voller Salzhering satte Rendite machten, leuchten nostalgisch im imitierten gelben Gaslicht.

Es regnet allerdings Bindfäden wie fast immer in Bergen. Eigentlich würde man sein Wintergepäck ja gerne erstmal los. Aber gegenüber der Straßenbahn-Haltestelle blinkt und glitzert der „Julemarked“ samt Riesenrad. Ein Duftgemisch aus Zimt, Bienenwachs und Bergkäse zieht herüber. Da könnte man doch gleich mal einen Becher Julegløgg nehmen. Eine Flasche Rotwein versetzt man dazu mit einer Zimtstange, mit zehn getrockneten Nelken und einer Orangenschale. Dazu dann noch ein paar Rosinen und Mandelsplitter und ein ordentlicher Schwung Zucker, also locker 150 Gramm. Und dann noch ein Schuss weißer Rum. Das müsse besonders gut wirken, weil der Alkohol im Norden ja so teuer sei, hat mir mal jemand erzählt. Julegløgg hilft bei jedem Wetter – müssen Sie mal ausprobieren.

Wenn man natürlich in einem großen Hafen ein eher kleines Schiff sucht, wäre ein klarer Kopf vermutlich hilfreicher. Jedenfalls zeigt uns Google Maps auf dem verschlungenen Weg zum Anleger, dass Bergen auf vielen Hügeln gebaut ist und dass auch Rollkoffer auf glitschigem Kopfsteinpflaster keine Luxusartikel sind. Aber zum Abendessen ist man dann natürlich rechtzeitig an Bord der „MS Spitsbergen“. Ursprünglich war das Schiff als Fähre für die Azoren gedacht, aber dafür dann angeblich nicht schnell genug. Jetzt kurvt es im Sommer zwischen Grönland und Spitzbergen und im Winter für die Reederei Hurtigruten auf der legendären Postschiffroute. Um 22 Uhr gibt Kapitän Oddleif Engvik auf der Brücke das Kommando zum Auslaufen. Das Schiffshorn tutet in die regnerische Nacht. Das nordische Abenteuer beginnt.

Bis zu 335 Menschen nimmt die „Spitsbergen“ im Sommer mit auf ihre Expeditionen. Jetzt im Dezember sind vielleicht 100 Gäste an Bord. Eine gelassene Stimmung wie in einem großen Wohnzimmer herrscht in den Salons und auf dem meistens menschenleeren Aussichtsdeck. Eine ältere Dame aus den USA hat ihren Mann verloren und sucht Abwechslung möglichst weit weg, erfahren wir beim Frühstück am nächsten Morgen. Ein Rentner-Paar aus Australien will endlich Schnee sehen – und natürlich das Nordlicht: „Das wäre wunderbar.“ Eine Patchworkfamilie aus Minnesota macht Winterferien „abroad“. Tochter Ulla habe mit sieben längst ihren eigenen Youtube-Kanal und gleich ein Interview mit dem Kapitän, erzählt der Stiefvater lässig. Wird bestimmt ein Star, das Kind.

Gleich als es dämmert, also gegen 10 Uhr, legt die „Spitsbergen“ am nächsten Morgen mitten in Ǻlesund an, einem der 34 Häfen entlang der kompletten Postschiffroute zwischen Bergen und Kirkeness. In der Nacht zum 23. Januar 1904 sind 850 Holzhäuser in der Innenstadt in Flammen aufgegangen, erfahren wir in der alten Apotheke, die heute als Museum dient. Blöd eben, wenn in einer Margarinefabrik jemand eine Petroleumlampe umschmeißt. 10 000 Leute waren obdachlos. Vier Schiffe der Kaiserlichen Marine kamen auf persönliche Order Kaiser Wilhelms II. mit Lebensmitteln und Baustoffen und dienten leergeräumt als Notquartier. Danach wurden nur noch Steinhäuser gebaut – allesamt im Jugendstil. Ein einzigartiges Ensemble – auch an der „Keiser Wilhelms gate“. Wie hübsch die Stadt auf drei Inseln ins Nordmeer getupft ist, sieht man dann vom Hausberg Aksla. Allerdings hat die Treppe zur gläsernen Aussichtskanzel 418 Stufen – und die „Spitsbergen“ wartet nicht auf Fotografen. Also hurtig! Eine Blaskappelle alter Herren liefert den passenden Soundtrack: „Muss i denn“.

Der nächste Tag bringt Trondheim. Die alte Krönungsstadt liegt gut geschützt zwischen nebelverhangenen Bergen an einer Flussmündung. Der Nidaros-Dom mit dem Grab des Nationalheiligen Olaf Haraldsson ist großartig. Der Mann hatte versucht, die Norweger unter christlichem Glauben zu einigen. Bei einer Schlacht kam er ums Leben, wurde aber immerhin gleich im nächsten Jahr heiliggesprochen. Und sein Grab wurde zum Wallfahrtsziel für Menschen aus ganz Skandinavien. An der hochgotischen Westfassade ist Olaf mit einem Reichsapfel in der einen Hand zu sehen – und mit einem Beil in der anderen. Übrigens wurde das Bistum Trondheim zunächst von Bremen aus überwacht. In der Kathedrale ist gerade Sonntagsmesse. Ulla aus Minnesota hätte sonst gerne den Erzbischof interviewt.

Am frühen Nachmittag verschwindet die Sonne zum letzten Mal für die nächsten Tage hinter den Bergen Westnorwegens. An Tag drei überquert die „Spitsbergen“ den Polarkreis. Wer mag, der kann sich vom Kapitän und einem Decksoffizier in Neptuns-Ornat aus diesem Anlass kostenlos eine Schippe Eiswürfel unter den Fleece-Pullover kippen lassen. Finden alle gut. Zum Aufwärmen gibt’s einen Schnaps, den Außenwhirlpool auf Deck sieben oder unten auf Deck fünf vor dem Brygga-Bistro einen großen beheizten Bottich mit Julegløgg, hier allerdings ohne Alkohol, dafür aber mit scharf-süßen Pepparkakor. Das Schaukeln übernimmt das Schiff. Sie ahnen nicht, wie viel man davon verträgt. Ulla interviewt Neptun.

Ein trübes Graublau liegt über Bodø wie über der ganzen Nordkalotte. In der Polarnacht wird es tagsüber nicht wirklich hell. Die Kontraste verschwimmen. Die Farben sind nur noch gedämpft zu sehen. In Bodø nicht schlimm, hat doch die Stadt mit der Sonne im Wappen wenig ansprechende Ecken. Bis sie 2024 Europäische Kulturhauptstadt wird, muss jedenfalls noch einiges passieren. Ein Weltkriegsveteran wackelt mit steifen Knochen zum Flugzeugmuseum. Alle anderen fahren zum Saltstraumen. 400 Millionen Kubikmeter Wasser pressen sich hier bei jeder Ebbe und Flut mit bis zu 40 Stundenkilometern in mächtigen Strudeln durch einen 150 Meter breiten Sund. Es brodelt und schäumt im fahlen letzten Licht und ein Seezeichen warnt mit blinkender Laterne.

Kurz vor Mitternacht steuert dann auch die „Sjpitsbergen“ in heikle Gewässer. Das Schiff passiert den Raftsund zwischen den Lofoten-Inseln und den Vesterålen. Nur wenige Lichter markieren das Dorf Diggermullen, den Lieblingsort Kaiser Wilhelms II. auf seinen jährlichen Nordland-Reisen. Fast gegenüber liegt die Einfahrt in den seitlich abzweigenden Trollfjord. Tagsüber bietet die Fahrt in den ansonsten unzugänglichen Meeresarm mit seinen hohen Bergen ein spektakuläres Panorama. Nachts bei starkem Seitenwind gleicht die 100 Meter breite Einfahrt zwischen dem fast tausend Meter hohen Blåfjell und dem nur 20 Meter kürzeren Litlkorsnestinden für ein 18 Meter breites Schiff mit fünf Metern Tiefgang eher der zu klein gebauten Einfahrt in ein Parkhaus. Kapitän Engvik lässt sich den Abstecher nicht nehmen. Die starken Scheinwerfer der „Spitsbergen“ bahnen sich ihren Weg durchs Schneetreiben. Steuerbord taucht unvermittelt eine Felswand aus dem Durcheinander auf. Meter für Meter schiebt sich das Schiff voran. Die Stimmung in dieser längsten Nacht des Jahres ist gespenstisch, kein Licht weit und breit zu sehen. Der Trollfjord macht seinem Namen Ehre.

An Heiligabend geht es auf der „Spitsbergen“ dann noch geruhsamer zu. Die meisten Norweger, die auf dem Weg zu Freunden und Verwandten ein Stück mitgefahren sind, haben ihren Heimathafen längst erreicht. Die Kinder dekorieren duftende Lebkuchenstiefel mit Zuckerguss und Perlen. Ulla aus Minnesota nicht. Er wisse auch nicht warum, sagt ihr Stiefvater. Möglicherweise ist sie verstimmt, weil der Koch heute keine Zeit hatte. Schließlich muss das Weihnachtsessen vorbereitet werden. Auf dem Schiff sollen Spezialitäten aus allen Landesteilen serviert werden, damit keines der Besatzungsmitglieder am Heiligabend unglücklich ist.

Am Nachmittag nach der Einfahrt in den Lichterschein von Tromsø ist dann aber wieder alles gut. Andächtig sitzen Ulla und ihre Familie, das Ehepaar aus Australien, Kapitän Engvik und die etwas mürrische Frau von der Rezeption um 16 Uhr mit uns in der weißen Eismeerkathedrale. Pastorin May Line Angell und die Tromsdalen-Gemeinde haben die Schiffsbesatzung schon erwartet und eigens ein dreisprachiges Liederheft gedruckt. Den Friedensgruß versteht jeder auch ohne Worte. Nur ahnt niemand, dass die Welt im Jahr darauf sich nicht mehr die Hände reichen kann, weil eine tückische Seuche nur noch Gesten auf Abstand erlaubt. Im Dezember 2020 fahren keine Postschiffe. Auf den Knabenchor im Fernsehen müssen wir zwar verzichten, nicht aber auf „Oh du fröhliche…“. Und als nach der Messe die Glocken läuten, der Schnee lautlos aufs Glatteis vor der Tür rieselt, und im warmen Hotel Radisson Blu am Hafen getrocknete Lammrippen, gerösteten Schweinebauch, getrockneten Kabeljau und Weihnachtspudding warten, fühlt man sich fast in einem Disney-Weihnachtsmärchen.

Trip-Tipps Hurtigruten-Kreuzfahrt Anreise: Bergen ist von Düsseldorf derzeit am einfachsten mit

Bergen ist von Düsseldorf derzeit am einfachsten mit SAS via Kopenhagen zu erreichen. Die Reise: Hurtigruten bietet die klassische Hurtigruten bietet die klassische Postschiffreise in 12 Tagen von und nach Bergen als Komplettpaket mit Vollpension in der Polar-Innenkabine im Winter ab 1529 Euro an. Abfahrten sind mehrmals pro Woche. Alleinreisende zahlen auf vielen Abfahrten keinen Zuschlag. Dazu gibt die Reederei ein Nordlicht-Versprechen. Sollte das Nordlicht nicht auftauchen, gibt es eine zweite 6- bzw. 7-tägige Reise ohne Mehrkosten. Auf Wunsch sind auch Teiletappen etwa mit Endziel Tromsø buchbar. Polarlichter: Gute Sichtmöglichkeiten bestehen auf den Lofoten, Vesteralen und rund um Tromsø zwischen September und April bei möglichst viel Dunkelheit und freier Sicht nach Norden. Informationen: de.visitbergen.com; www.visittromso.no (in Englisch), www.visitnorway.de

Am späteren Abend zuckt dann noch das Nordlicht über den Himmel. Yuriko Kobayashi aus Yokohama hat es zu ihrem Beruf gemacht. Jeden Winter begleitet die quirlige junge Frau Suchende Nacht für Nacht im gut beheizten Kleinbus zu den besten Foto-Spots. In Tromsø ist das in den letzten Jahren Big Business geworden. 40 Anbieter buhlen mittlerweile mit Bootstouren, Schneeschuhwanderungen, Festessen oder Busausflügen zum Polarlicht um Kunden. Unter den Gästen sind viele Asiaten. „Warum?“ Yuriko kichert. „Die elektrisch geladenen Sonnenwinde wirken belebend für junge Paare“, sagt sie. Zumindest glaubten das viele. Natürlich kann man das Nordlicht bei jeder Gelegenheit sehen, wenn man Glück hat. Aber Yuriko hat mit ihrem Smartphone ständig die Wolken im Blick, die Aurora-App mit dem entscheidenden KP-Index für die Sonnenaktivität und die WhatsApp-Nachrichten ihrer Kollegen. Zielsicher führt sie den Bus an dunkle Ecken mit Wolkenlücken. Die Samen hielten vor allem rote Lichter für Nachrichten der Toten und Vorboten kommenden Unheils. Bei den Gästen aus dem Süden überwiegt die Freude. Dazu dann noch ein heißer Kakao – zur Abwechslung – und schon vor Mitternacht ist die Bande rundum glücklich. An schlechten Tagen könne ihre Schicht auch mal erst um zwei, drei Uhr enden, erzählt Yuriko. Danach müsse sie dann noch die Gruppenfotos bearbeiten. Aber sie liebe das.

Mehr Winterromantik geht wohl nicht. Oh doch, sagt Amnon Nystad. Am nächsten Vormittag, als Ulla und Co vermutlich über das zugige Nordkapp-Plateau stapfen, nimmt der junge Sami uns mit zu seiner Rentierfarm im Hinterland. Zusammen mit seiner hochschwangeren Frau hat er die traditionelle Zucht für Touristen-Besuche geöffnet. Mit einem Eimer voller Futterpellets macht man sich zuerst bekannt. Die Rentiere fressen sofort aus der Hand, was ja bei anderen Zeitgenossen längst nicht immer funktioniert. Dann dick eingepackt und zugeschnürt auf die Schlitten. Noch ein warmes Fell über die Knie – und ab geht die Weihnachtspost. Klirrend und schleifend gleiten die Kufen der Schlitten durch den lichten Winterwald. Rene protestieren oder hecheln nicht lautstark wie Esel oder Hunde. Sie verfallen auf ihren natürlichen Schneeschuhen einfach in einen lockeren Trab. Nur ihre Glöckchen klingeln bei jedem Schritt. Kein Wunder, dass der Julenissen sie als Motorisierung gewählt hat.