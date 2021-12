Hell, offen und limonengrün - die Zahnarztpraxis Althüser setzt auf eine moderne und freundliche Atmosphäre.

Christian Schlueter

Lathen. In der Zahnarztpraxis Althüser wird der Zahnarztbesuch zu einem angenehmen Erlebnis. In der 2007 eröffneten Praxis in Lathen an der Ems erwartet Kunden und Mitarbeiter eine helle und moderne Atmosphäre, die zum Wohlfühlen einlädt.