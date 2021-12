Scharfenstein. Wie nirgendwo sonst bündeln sich auf Burg Scharfenstein Magie und Mythos des Erzgebirges. Inklusive der Legenden um Volksheld Karl Stülpner.

Wildromantisch schlängelt sich die Zschopau durchs Erzgebirge. Durch enge Täler, an deren Hängen Fachwerkhäuser kleben und dem Flusslauf folgen. Kurz vor Scharfenstein jedoch öffnet sich das Tal und gibt den Blick frei auf einen der schönsten Schätze im Land: Burg Scharfenstein. Mit fast 800 Jahren auf dem Buckel, und zumindest der Bergfried stammt noch von jener Ur-Burg, die um 1250 „uffm scharfen Stein“, einem Bergsporn über der Zschopau hochgezogen wurde. Kurz nachdem man in der Region Silbererz gefunden hatte. Damit ist Scharfenstein auch einer der ältesten Herrschaftssitze Sachsens, an dem sich zudem wie nirgendwo sonst Magie und Mythos des Erzgebirges bündeln.



Wechselvolle Geschichte

Wie meist in solch langen Zeiträumen, ist auch Scharfensteins Geschichte durchaus wechselvoll und gespickt mit allerlei Kalamitäten: Die Burg wurde verpfändet und zwangsversteigert, sie brannte ab und erstand wieder neu, sie wurde umgebaut und erweitert. Das historische Mobiliar ging flöten in den Wirren des letzten Weltkriegs, und zu DDR-Zeiten genoss sie einen eher düster-abschreckenden Ruf – als Kinderheim und Jugendwerkhof.

Das änderte sich um 180 Grad, als 1993 der Freistaat Sachsen das Ensemble übernahm, seine Fassaden und Innereien einer vollständigen Schönheitskur unterzog und das Ganze als Familien- und Erlebnisburg auf völlig neue Gleise setzte. Mit großem Erfolg. Seither begeistern neben dem Gemäuer selbst diverse Dauer- und Sonderausstellungen in seinen Räumen, außerdem Kreativwerkstatt und Klöppelstube, verschiedene Lädchen und nicht zuletzt die Burgschänke mit allerlei Ritterlich-Rustikalem auf der Speisekarte.

Der Robin Hood des Erzgebirges

Bevor man all das jedoch in Augenschein nehmen und gebührend genießen kann, muss zunächst der steile Berg erklommen werden. Nähert man sich dann schnaufend dem Burgtor, wird man von einem Mann mit Jagdkostüm und Flinte begrüßt, der sich im besten sächsischen Zungenschlag vorstellt als Stülpner-Karl und ein herzliches Willkommen entbietet.

Das ist keine Überraschung: Die historische Figur und Burg Scharfenstein gehören zusammen wie Pech und Schwefel. Im Gänsewinkel unterhalb der Burg wurde Karl Stülpner 1762 geboren, hierher kam er immer wieder zurück, und hier starb er auch anno 1841 eines natürlichen Todes. Mit immerhin 79 Jahren. Trotz aufreibendem, aufregenden und gefährlichen Leben.

Der Volksheld entstammte einer Welt aus Armut und Überlebenskampf – ein Wildschütz und Schmuggler, der seiner verhassten Obrigkeit stets eine Nase drehte. Während der dramatischen sozialen Umbrüche am Ende des 18. Jahrhunderts wurde er zur Projektionsfigur für die einfachen Leute, die sein rastloses Wander- und Wildererdasein zum Abenteuerepos verklärten. Aus dieser Zeit stammen auch die meisten Legenden, als der sächsische Robin Hood die Wälder durchstreifte und die einfachen Leute mit Wildbret und Schmuggelwaren belieferte. Zum Dank dafür hielten diese dicht und verrieten ihn niemals an die Justiz, die ihn per Steckbrief suchte.

Einem solchen Helden, der die Burg übrigens mal einen ganzen Tag lang ganz allein belagert und in Schach gehalten hat, gebührt auch heute noch Ruhm und Ehre. Und beides gibt es auf Scharfenstein in Hülle und Fülle. Sei es mit den Episoden und Anekdoten, die Stülpners Double Ralph Görner zum Besten gibt. Oder seien es die Sequenzen aus der legendären siebenteiligen Serie, die das DDR-Fernsehen 1970 über Karl Stülpner drehte. Mit dem kongenialen Manfred Krug in der Hauptrolle.

Weihnachts- und Spielzeugmuseum

Das zweite einmalige Erlebnis beschert die Burg ihren Gästen zum Thema Volkskunst, die ihre Ursprünge im Niedergang des Bergbaus hatte. Dessen erste große Krise um 1650 nämlich überlebten die Erzgebirgler nur, weil sie Holzfiguren in Heim- und Handarbeit herstellten und verkauften. Woraus eine weltberühmte Tradition erwuchs: Weihnachtsschmuck und Holzspielzeug mit engem Bezug zum Bergbau. Über die schillernden Früchte dieser Kunst lässt sich im Weihnachts- und Spielzeugmuseum ausgiebig staunen: eine phänomenale Sammlung klassischer Produkte wie Räuchermänner, Nussknacker, Bergmannsfiguren, Weihnachtsengel, Schwibbögen, Deckenspinnen, Reifentiere, Leuchter, Flügelpyramiden – und vieles davon in XXL. Insgesamt mehr als 1000 Exponate, die des Bergmanns „Sehnsucht nach dem Licht“ und die Kunstfertigkeit ihrer Schöpfer vortrefflich zur Schau stellen.