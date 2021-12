Osnabrück. Der Jeep Wrangler schafft als Plug-in-Hybrid bis zu 50 elektrische Kilometer am Stück. Der legendäre Geländewagen ist ein Fahrzeug, das sich auch guten Gewissens in der Stadt steuern lässt.

Der Jeep Wrangler darf widerspruchsfrei als Legende bezeichnet werden. Als Ikone sowieso. Die Wurzeln des robusten Allradlers reichen zurück bis in die 1940er-Jahre, als der Willys MB im Krieg eingesetzt wurde, um in schwierigem Terrain mobil zu bleiben.

Die heutigen Jeep Wrangler haben natürlich nur noch zivile und friedliche Missionen zu absolvieren. Dabei dürfen, sollen, ja müssen sie sich vielleicht sogar auch mal schmutzig machen. Denn der Jeep Wrangler ist ein Fahrzeug, dem die so hippe Bezeichnung „SUV“ nicht passt: Sie ist ihm viel zu einengend. Nein, der Wrangler ist ein Geländewagen. Einer, der durch Flüsse watet, durch Schlamm kriecht oder steile Berge emporklettert.

Doch während frühere Generationen fast ausschließlich darauf abgerichtet waren, im wahrsten Sinne des Wortes Drecksarbeit zu verrichten, auf der Straße nur minimalen Fahrkomfort zu bieten, hat Jeep bei der aktuellen, vierten Generation einen Spagat hinbekommen: Der Jeep Wrangler ist auch in schwierigstem Terrain zuhause, kommt dorthin, wo andere Modelle längst das Abschleppseil spannen oder die weiße Fahne hissen müssen.

Auch im Alltag ein guter Begleiter

Dabei lassen Fahrwerk, Motorisierung und Komfort an Bord heutzutage auch einen Einsatz als Alltagsauto problemlos zu. Längst vorbei die Zeiten, als der Wrangler laut rumpelnd über jede Querfuge schnaufen musste, im Innenraum ausschließlich hartes Plastik mit Blick auf die Unverwüstlichkeit zum Einsatz kam.

Mit dem Plug-in-Hybrid Jeep Wrangler 4xe ist jetzt sogar eine Variante im Angebot, mit der man sich auch guten Gewissens in der Stadt bewegen kann. Im Falle des 4xe ergänzen zwei Elektromotoren die 272 PS des Zweiliter-Benziners zu einer Gesamtleistung von 380 PS. Wer die Batterie an der Steckdose, der Wallbox oder der Ladesäule aufgeladen hat, kommt in der Theorie rein elektrisch maximal 50 Kilometer weit.

Im Alltag schmilzt die elektrische Reichweite je nach Jahreszeit, Leistungsanforderung oder Fahrprofil, doch auch wenn man „nur“ 40 Kilometer ohne Zutun des Verbrenners erreicht: Damit schafft man einerseits die allermeisten Fahrstrecken des alltäglichen Lebens, hat dabei aber dank des Benzintanks auf Langstreckenreisen oder Ausflügen in die Pampa ohne Steckdose in der Nähe keinerlei Reichweitenangst.

Anzeige Anzeige

Großzügige Ausstattung für noch mehr Komfort

Um in den Wrangler zu kommen, muss man sich schon ein wenig hochziehen – dann aber sitzt, ja, thront man fast über den Dingen. Die Rundumsicht ist perfekt, das Innenleben edel beledert. Nacktes Metall glänzt an manchen Stellen, zeigt einerseits unprätentiösen Luxus, andererseits ehrliche Robustheit.

Jede Menge Knöpfe, Schalter und Hebel wollen bedient werden, von der Klimaanlage über das Infotainment-Audio-system bis hin zu den elektrischen Fensterhebern, die ungewohnterweise in der Mitte des Armaturenbretts platziert wurden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Mit Hybridsystem problemlos durch Wald und Stadt

Auch ohne dass man die Dachelemente aus den Halterungen nimmt und den Wrangler so zum Frischluft-Abenteurer macht, ist das Fahren im Elektromodus etwas ganz Besonderes: Weil man, anders als gewöhnlich, das elektrische Fahren hört. Bis Tempo 30 nämlich macht der Wrangler surrende Geräusche wie eine Straßenbahn – vorrangig zum Schutz der Umgebung, die sonst möglicherweise von einem lautlosen E-Mobil überrascht wird. Da aber die Dachkonstruktion nicht so gedämmt ist wie bei herkömmlichen Modellen, bekommt die Besetzung in einem Wrangler 4xe diese Geräuschkulisse ziemlich hautnah mit. Hat was!

Wer mit voller Batterie über Steilhänge fährt, sich durch tiefe Furchen auf engen Waldpfaden gräbt oder über kleinere Felsbrocken oder Schräglagen krabbelt, erfährt die großen Vorteile eines Hybridsystems noch deutlicher als auf festen Straßen: Da das Drehmoment schon bei geringster Berührung des Gaspedals voll einsetzt, kann sich der so angetriebene Wrangler noch besser als ohnehin schon aus widrigen Situationen befreien. Dabei ist das Antriebsgeräusch wie bei einer städtischen U-Bahn mitten in der Wildnis besonders speziell.

Hier geht es zurück zu Themenwelt.