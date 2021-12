Düsseldorf. Beim Spaziergang an der Düssel entpuppt sich Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt als Dorado für kochbegeisterte Freunde kulinarischer Entdeckungen.

Düsseldorf kennt man von der Kö (Königsallee), vom Altbier und vom Karneval. Aber wo es edle Boutiquen und gutes Bier gibt, da muss eigentlich auch Platz für lukullische Entdeckungen sein. Und tatsächlich: Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt, das „Metropölchen am Rhein” und „Schreibtisch des Ruhrgebiets”, eignet sich - außerhalb der närrischen Tage - exzellent für einen kulinarischen Kurzbesuch.



Große Feinkostbühne auf dem Carlsplatz

Der Reiz der Stadt liegt für Foodies zunächst mal darin, dass Düsseldorf sich für Touristen nicht verbiegt. Bodenständige rheinische Kost trifft auf authentische Asia-Küche - der drittgrößten Japan-Gemeinschaft in Europa sei Dank. Bester Startplatz für einen kulinarischen Spaziergang ist natürlich der Markt. Den sucht man auf dem Marktplatz vorm Rathaus allerdings vergeblich, die richtige Adresse heißt Carlsplatz. Der war mal der Obst- und Gemüsemarkt der Stadt und ist es auch geblieben, hat sich aber längst zu einer riesigen Feinkostbühne entwickelt. Täglich ab acht Uhr locken mehr als 60 überdachte Stände mit einem unglaublichen Angebot: von Straelener Gurken über Austern aus den Pariser Hallen bis zu thailändischen Schlangenbohnen. Durch die Gassen zieht der Duft von feinem französischem Käse und gegrillten Scampi, an Stehtischen genehmigen sich Gäste ein erstes Glas Weißwein oder einen duftenden, frisch gerösteten Kaffee von Kaffee Reich - so kann der Tag beginnen.

Traditionsgeschäft in der Altstadt

Rund um den Markt siedeln sich eigentlich überall spannende Läden an, Düsseldorf macht da keine Ausnahme. Die Bäckerei Hinkel in der Mittelstraße 25 ist eine Institution in der Stadt. Ihre Verehrer kommen von weither für das heißbegehrte Brot mit der typischen dunklen Kruse. Stets rappelvoll ist es auch im Senfladen in der Berger Straße 29. Da kann man von Altbier- bis Feigensenf Dutzende Spezialitäten probieren und abfüllen lassen. Die meisten nehmen dann aber doch einen Steinguttopf der Traditionsmarke ABB-Mostert mit - eine würzige Erinnerung an die Zeit, als Düsseldorf Deutschlands Senfhauptstadt war. Weiter geht’s ins Gewürzhaus Altstadt: In dem winzigen und familiären Landen wiegen zwei Frauen wie früher putzige 50-Gramm-Papiertütchen ab und beraten sachkundig, was wozu passt. Neben Standardgewürzen von diversen Currys über Masalla und Ras-El-Hanout bis zu Lavendelblüte ordert die Stammkundschaft auch Eigenkreationen wie „Sauerei”, „Rabbel di Ripp” und Bratkartoffelgewürz.

Klein-Japan am Rhein

Langsam wird es Mittag: Zeit für eine gute Suppe. Dafür läuft der Düsseldorf-Kenner schnurstracks die Benrather Straße hinauf und quer über die Kö nach Klein-Japan, auch Little-Tokyo genannt. Das erstreckt sich rund um das Nikko-Hotel in der Immermannstraße und bietet den rund 7000 Japanern in der Stadt alles Notwendige, um in der Ferne zu überleben: vom Anime-Store bis zum japanischen Buchladen. Vor der Naniwa-Suppenbar in der Oststraße 55 wartet bereits eine Schlange von hungrigen Gästen auf Einlass, das Lokal hat für sie sogar Heizstrahler und Wartebänke installiert. Es geht dann aber doch fix, und eine freundliche japanische Dame führt den Gast durch die offene Garküche an einen engen Minitisch, wo er alsbald vor seinen dampfenden Ramen sitzt - einer gehaltvollen japanischen Nudelsuppe. Solcherart gesättigt empfiehlt sich unbedingt noch ein Abstecher in einen der japanischen Supermärkte, etwa Dae-Yang in der Immermannstraße 21. Da lassen sich zum Beispiel 200 Sojasaucen bestaunen, dazu so wichtige Dinge wie Lychee-Bonbons, Kimchi-Gemüse und japanische Waschmittel. Das japanische Paniermehl, mit dem gebratenes Gemüse und Meeresfrüchte diese unerreicht krosse Panade bekommen, heißt übrigens Panko.#

Trip-Tipps Düsseldorf erleben Reiseziel: Düsseldorf ist mit rund 640.000 Einwohnern die siebtgrößte Stadt Deutschlands und liegt überwiegend rechtsrheinisch zentral zwischen Niederrhein und Ruhrgebiet. Seit dem Rückgang von Kohle und Stahl profiliert sich die Hauptstadt Nordrhein-Westfalens als Zentrum von Mode, Medien und Kunst. Attraktionen sind die begrünte Rheinpromenade, der Shopping-Boulevard Königsallee (Kö), der Medienhafen mit seiner modernen Architektur, die Altstadt mit ihren 260 Kneipen sowie die modernen Kunstmuseen K20 und K21.

Anreise: Bahnfahrer erreichen Düsseldorf mit mehr als 300 Zügen täglich. Gleich neben dem Hauptbahnhof liegen der neue Fernbusbahnhof und die Touristinfo (Immermannstraße 65b). Für Autofahrer liegt die Stadt günstig mitten im engmaschigsten Autobahnnetz Deutschlands, erreichbar ist sie u.a. auf den Autobahnen A3, A 44, A 46, A 52, A 57 und A 59. Vom Düsseldorfer Flughafen kommt man in zwölf Minuten mit der S11 in die Innenstadt (Hauptbahnhof). Infos: www.duesseldorf-tourismus.de

Kulinarische Stadtführungen: Wer sich seine Rundtour nicht selbst zusammenstellen will, der kann bei der Touristinfo eine geführte Besichtigungstour "Düsseldorfs kulinarische Seele" buchen (drei Stunden, 39 Euro, www.duesseldorf-tourismus.de, Stadtführungen, öffentliche Touren). Weitere Angebote (auch zu einzelnen Stadtteilen) gibt es u.a. von Eat-the-World und Taste-the-City.

Blattgold-Currywurst im Medienhafen

Bunt und rund: Wer Düsseldorf besucht, der darf den Medienhafen nicht auslassen. Im zeitgeistig aufgewerteten einstigen Industriehafen stehen immerhin die neuen Leuchttürme der Stadt: zum Beispiel das quietschbunte Hochhaus „Colorium”, der waagerecht auf einem historischen Ziegelbau aufliegende „Wolkenbügel”, und natürlich als Haupthingucker der „Neue Zollhof” des US-Architekten Frank O. Gehry. Seine gewellte Glitzerfassade ist längst zum neuen Wahrzeichen der Stadt geworden. Kulinarisch setzen die tanzenden Bürotürme ihre eigenen Akzente: Schicke Restaurants wie „Behrens am Kai”, „Lido” und „Rocca im Gehry’s” werden von einem einfühlsamen Beleuchtungsmasterplan ins rechte Licht gesetzt. Food-Aficionados genehmigen sich derweil im „Curry” eine Currywurst mit Blattgold oder frönen im „Sattgrün” dem aktuellen Trend zur veganen Frischeküche.

Und abends in die Altstadt

Einen Extraplatz im Magen sollte man sich allerdings aufgehoben haben. Denn abends geht es in die Altstadt, zum angesagtesten unter den 48 Stadtbezirken. Der wird vermarktet als „längste Theke der Welt”. Und tatsächlich fließt um Berger, Flinger und Ratinger Straße das kupferfarbene Altbier mit der leicht malzigen Note in Strömen - indoor wie outdoor. Im „Füchschen”, im „Uerige” und bei „Ohme Jupp” kann man gar nicht so schnell schauen, da hat der Köbes bereits die nächste Stange Alt hingestellt. Köbes nennt man am Rhein den Kellner, sein typischer Ton klingt erstmal eher rau als herzlich, aber den Humor versteht man spätestens nach dem zweiten Altbier. Dazu darf es gern ein Grünkohl mit Mett sein oder ein „Halver Hahn”, der allerdings nie gegackert hat, sondern im Brauhausjargon für ein Roggenbrötchen mit Käse, saurer Gurke, Senf und Zwiebeln steht. Prost!