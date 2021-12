Osnabrück. Bald ist es so weit: Roland Kaiser geht 2022 gemeinsam mit seiner Live-Band auf große Open-Air-Tour und steht unter anderem in Berlin, Bonn und Rostock auf der Bühne.

Die Durststrecke der Roland Kaiser-Fans war lang – denn ursprünglich wollte der charismatische Entertainer bereits im Sommer 2020 auf der Bühne stehen und vor Publikum spielen. Corona machte diesen Plänen jedoch einen Strich durch die Rechnung. Doch nun hat das Warten ein Ende. Der Berliner wird unter dem Motto „Unser Sommer – Die Open Air-Tournee“ 2022 nicht nur verschobene Shows nachholen, sondern auch neue, ausgewählte Termine spielen – unter anderem in Berlin, Bonn und Rostock.



Roland Kaiser wird 70.

Roland Kaiser, der 2022 übrigens seinen 70. Geburtstag feiert, ist Kult: Zu seinen unvergänglichen Klassikern zählen Hits, wie „Manchmal möchte ich schon mit dir", „Joana" oder „Dich zu lieben". Dabei sind es nicht nur seine Songs mit den für ihn typischen verwegenen, zweideutigen Texten und einem stets zeitgemäßen Sound, die das Publikum so inbrünstig lieben, sondern vor allem auch die Authentizität, seine einzigartige Ausstrahlung und Stilsicherheit, mit der er es versteht, auch völlig neue Generationen von Fans zu begeistern.

Trip-Tipp Tickets

Tickets für die Konzerte von Roland Kaiser 2022 inkl. Hotelübernachtung gibt es bei NOZ Reisen

Schillernde Karriere

Über 47 Jahre Bühnen-Karriere, fast 100 Millionen verkaufte Schallplatten und eine unglaubliche Anzahl an Hits: Kaum ein deutscher Künstler blickt auf eine derart erfolgreiche, schillernde Karriere zurück wie Roland Kaiser. Fragt man ihn nach dem Geheimnis seines andauernden Erfolgs und noch immer wachsender Popularität, antwortet er: „Ich habe das große Glück, dass die Menschen mit mir und meiner Musik mitgewachsen sind, bei mir geblieben – ja, und sogar neue Fans nachgewachsen sind. Ich denke, das geht nur mit einem hohen Maß an Glaubwürdigkeit. Ich versuche nicht, mich an das Gestern zu klammern. Ich zeige mich, wie ich bin und meine Arbeit und das scheint den Menschen zu gefallen. Mehr steckt eigentlich nicht dahinter.“