Osnabrück. Gute Nachrichten für alle Fans von Sarah Connor. Die Ausnahmekünstlerin geht 2022 mit ihrer Band, sechs Streichern und einem Gospelchor auf Tour!

2022 ist es endlich so weit: Nachdem die heiß ersehnten Sommerkonzerte von Sarah Connor coronabedingt verschoben werden mussten, sollen sie nun nachgeholt werden. Im Gepäck hat die Pop-Sängerin Songs aus ihrem 2019 veröffentlichten Album "Herz Kraft Werke", bei dem es sich um ihr zweites deutschsprachiges Album handelt. Damit knüpft die Ausnahmekünstlerin mit der unglaublichen Stimme nahtlos an die Erfolge ihres mit fünffach Platin ausgezeichneten Albums „Muttersprache“ an. Ihre Fans dürfen sich aber nicht nur auf gefühlvolle neue Songs mit berührenden Texten freuen, sondern natürlich auch auf eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits.

Sarah Connor bedankt sich bei den Fans

Mit mehr als sieben Millionen verkauften Tonträgern ist Sarah Connor, die aktuell als Coach bei "The Voice of Germany" zu sehen ist, eine der erfolgreichsten deutschen Sängerinnen des 21. Jahrhunderts.

Trip-Tipp Tickets Tickets für die Konzerte von Sarah Connor in Berlin und Hannover sowie für das Open-Air-Festival in Vechta inkl. Hotelübernachtung gibt es bei NOZ Reisen

Mit den Auftritten der Frühjahrstour 2022 will sich Sarah Connor bei ihren Fans bedanken. Sie sei schon aufgeregt, freue sich aber dennoch sehr auf die Shows: „Unmittelbar vor Konzertbeginn bekomme ich nur schwer Luft und denke, ich muss sterben vor Lampenfieber. Doch wenn der Vorhang fällt, die Musik einsetzt, ich die Hände und Gesichter sehe und die Rufe der Fans höre, dann weiß ich: Das wird ein geiler Abend“, lässt die Sängerin über den Veranstalter verkünden.



Festival in Vechta

Neben ihrer großen Live-Tournee "Herz Kraft Werke" ist Sarah Connor im kommenden Sommer auch beim „Viva Vechta Open Air“- Festival mit von der Partie. Gemeinsam mit weiteren namhaften Künstlern wird sie am 16. Juli 2022 in Vechta auf der Bühne stehen.