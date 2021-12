Grindelwald. Wenn Ende Oktober die historischen Bergbahnen im Berner Oberland dem nahen Winter weichen, geht auch in den traditionsreichen Berghotels ein geschäftiger Sommer zu Ende.

Der Bahn-Zirkus der Schweiz ist legendär, im Berner Oberland setzt er weltweit Maßstäbe: Überall winden sich Zahnradbahnen steile Hänge hinauf, rollen Züge an Seeufern entlang, überwinden Seilbahnen und Sessellifte tiefe Abgründe und sattgrüne Kuhweiden. Busse und die Schiffe auf Thunersee und Brienzersee fahren dazu in einem Taktsystem, dessen Verlässlichkeit sprachlos macht. Stellt man die Dinge auf den Kopf, findet man hier die natürliche Umsetzung des weltberühmten Hamburger Miniatur-Wunderlandes.



Reinhard Ilg

Die mächtige Kulisse der Viertausender von Eiger, Mönch und Jungfrau, die wie eine Instanz in den Himmel emporragen, ist allgegenwärtig, wechselt aber je nach Standort des Betrachters ihr Aussehen in faszinierenden Facetten. Dass dieses pralle Naturensemble seit dem 19. Jahrhundert Menschen aus aller Welt in den Bann zieht, ist kein Wunder. Diese Geschichte wissen die Schweizer zu pflegen. So finden sich hier nicht nur modernste Unterkünfte und Transportmittel wie der Eiger Express, der als aktuell modernste Seilbahn der Welt das Gletscherdorf Grindelwald mit den Pisten und Wanderwegen direkt am Fuß der Jungfrau verbindet, sondern auch faszinierende Relikte aus der frühen Zeit des alpinen Tourismus. Dazu gehören die historischen Raddampfer Blümlisalp und Lötschberg auf Thuner- und Brienzersee, Bergbahnen wie die dampfbetriebene zum Rothorn und historische Funiculaires wie die auf die Pyramide des Niesen oder den Harder, den Hausberg Interlakens. Fast wie eine Essenz des Ganzen präsentiert sich die Schynige Platte in rund 2.000 Meter Höhe, auf die hundert Jahre alte E-Loks und Anhänger die staunenden Gäste hinaufrumpeln. Nichts von alledem ist Folklore: Einheimische und Urlauber lieben diese, unter großem finanziellem Aufwand, dauerjung gehaltenen Technik-Reminiszenzen, sie sind Verkehrsmittel und Identitätsstifter zugleich. Und zudem die Lebensader der von ihnen angefahrenen historischen Berghotels und Gasthäuser, die in der Regel ab Mitte Mai bis Ende Oktober das Staunen der Gäste mit guter Küche begleiten.

Reinhard Ilg

Weitblick statt TV

Für Jasmin Willem und ihren Mann, die seit 13 Jahren das Berghotel Schynige Platte betreiben, ist das Geschäft mit den Tagesgästen, deren Zahl je nach Wetterlage enorme Schwankungen aufweist, die größte Herausforderung. Ihr Herz aber hängt am Hotelbetrieb: Wer hier oben über Nacht bleiben möchte, sucht in einer authentischen Umgebung ebenso authentische Begegnungen - auf jeden Fall mit der Natur, vielleicht auch mit sich oder einem Partner. Und das umtriebige Pächterpaar sorgt soweit es ihm möglich ist dafür, dass man die bekommt. Ganz gleich, ob der erhoffte Sternenhimmel leuchtet oder ein Sturm klatschnasse Regenwolken gegen den Berg drückt.

Reinhard Ilg

Jede Menge historische Hotelaccessoires, Waschbecken und Wasserkaraffe statt eigenem Badezimmer, betörende Aussicht auf Berg und Seen im wechselnden Licht statt TV, Federbetten statt Kunstfasern. Nur das Knarren von Dielen unterbricht ganz ab und an die beglückende Stille einer Bergnacht, die Lichtjahre von durchaus eindrucksvollen Erlebnisprodukten einer Tourismusindustrie entfernt scheint. Das ist, was den Unterschied macht. Während die Hotelgäste noch das „währschaffte“ Frühstück mit Zutaten heimischer Alpwirtschaft genießen, hat das Personal schon die ersten Tagesgäste im Blick, die noch ganz euphorisiert aus dem frühen Morgenzug klettern. „Wenn viele Asiaten im Zug sind, wird hinter der letzten Kurve immer geklatscht“, weiß Jasmin Willem. Der Grund liegt auf der Hand: Hinter dem letzten „Knick“ im Gleis taucht plötzlich das komplette Panorama der Berggranden auf, die Dramaturgie könnte nicht besser sein.

Trip-Tipps Berner Oberland Fortbewegung: Über 60 Verkehrsmittel mit einem Ticket und zahlreiche Vergünstigungen: Eine preiswerte und einfache Möglichkeit, mit faszinierenden Bahnen, Schiffen und Buslinien das Berner Oberlandes entdecken zu können, bietet der Regionalpass Berner Oberland, der ab 230 CHF für 3, 4, 6, 8 oder 10 (399 CHF) aufeinanderfolgende Tage erhältlich ist. Kinder und Hunde kosten unabhängig von den Gültigkeitstagen einmalig nur CHF 30. Über 60 Verkehrsmittel mit einem Ticket und zahlreiche Vergünstigungen: Eine preiswerte und einfache Möglichkeit, mit faszinierenden Bahnen, Schiffen und Buslinien das Berner Oberlandes entdecken zu können, bietet der Regionalpass Berner Oberland, der ab 230 CHF für 3, 4, 6, 8 oder 10 (399 CHF) aufeinanderfolgende Tage erhältlich ist. Kinder und Hunde kosten unabhängig von den Gültigkeitstagen einmalig nur CHF 30. www.regionalpass-berneroberland.ch Übernachten: Für Entdeckungen im Bereich von Eiger, Mönch und Jungfrau lohnt das „ Für Entdeckungen im Bereich von Eiger, Mönch und Jungfrau lohnt das „ Kirchbühl “, eines der 37 von insgesamt 40 Hotels in Grindelwald, die sich in Familienbesitz befinden. Infos: www.jungfrau.ch, www.jungfrauregion.swiss, www.myswitzerland.com

Und dann kommt der Sonntag – in der Regel der letzte im Oktober – an dem eine lange geschäftige Saison zu Ende geht. Für „die da unten“ heißt das, noch einmal auf den Berg hinauf, zum Wandern oder in den weichen frühen Schnee, wenn es schon kalt geworden ist. Wenn sich vor dem Restaurant die Terrasse zum letzten Mal füllt, geht es auch auf den Hotelfluren schon lebhaft zu: Betten werden abgezogen, es wird gewaschen, gesaugt und gebügelt – beim Re-Start im Frühjahr ist alles schon fertig. In spätestens drei Tagen geht auch für die MitarbeiterInnen eine geschäftige Saison zu Ende, die bei aller Bergschönheit auch manche Entbehrung mit sich gebracht hat - es locken die Segnungen der Zivilisation.

Reinhard Ilg

Die ganze Belegschaft steht winkend am Bahnhof, wenn die letzten Gäste der Saison mit der allerletzten Bahn ins Tal abfahren. Wer für die letzte Organisation noch oben bleibt, der weiß, dass in spätestens drei Tagen Strom und Wasser abgestellt werden und sich der Schlüssel final rumdreht. Ist der Transportzug mit Personal und Waren abgefahren, gibt es kein Zurück: Über Hunderte Meter werden bei der Schynige Platte-Bahn an mehreren Stellen Strommasten und Oberleitungen abgebaut, um Lawinenschäden zu vermeiden. Wenn sich Grindelwald, Wengen oder Mürren auf den Ansturm der Skifahrer vorbereiten, herrscht hier Ruhe. Völlige Ruhe.

