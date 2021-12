Der Duft von Zimt und Orangen erinnert uns unweigerlich an Weihnachten.

iStock/naito8

Osnabrück. Es gibt wohl kaum eine Zeit, die wir mehr mit speziellen Düften verbinden als die Weihnachtszeit. Der Duft von Nelken, Zimt und Fichtennadeln begegnet uns in Einkaufsläden, in der Bäckerei oder auch zu Hause. Sofort werden Erinnerungen an Weihnachtskekse, vergangene Weihnachtsfeste oder Weihnachtsmärkte wach. Dafür braucht es meist nicht viel.

Der Geruchssinn ruft stärkere Erinnerungen in uns wach, als es der Seh- oder Tastsinn kann. Man verbindet beispielsweise mit bestimmten Duft Personen in seinem Leben, die genau diesen Duft als Parfum oder Deo getragen haben. Dadurch entsch