Seitenroda. Die Leuchtenburg bei Jena verbindet Mittelalter und Porzellan auf spektakuläre Art und Weise.

Am 2. November 1904 wird die 69jährige Charlotte Liebermann in einer dunklen Gasse von zwei finsteren Gestalten mit den Worten bedroht: „Hey Alte, rück Deine Kohle raus!“. Frau Liebermann ist nach einem Besuch im Kaufhaus Tietz am Berliner Alexanderplatz auf Weg zum Zug zurück nach Eisenach. Im Gepäck: ein Fleischklopfer aus Porzellan.



Ekkehart Eichler

Zunächst schlägt die beherzte frühere Fechtmeisterin den Dieben vor, das Weite zu suchen und – als dies nicht fruchtet – den großen der beiden mit dem Fleischklopfer nieder, den kleinen darüber völlig verschreckt in die Flucht. Die währt allerdings kaum 30 Schritte bis in die Arme des preußischen Schutzmanns Otto Schulze. Die beiden Ganoven verbringen die nächsten Jahre in der Gefängnisküche der Haftanstalt Neukölln; der Fleischklopfer von Charlotte Liebermann hingegen wird niemals eine Küche von innen sehen. Er erhält einen Ehrenplatz auf der Anrichte neben den Soldatenbildern ihres verstorbenen Mannes.

Erlebnis- und Entdeckungsreise

Was für eine schöne Geschichte! Wie andere amüsante Episoden per Knopfdruck als Video-Clip zu sehen am Originalexponat – dem Fleischklopfer mit seinem Kopf aus „weißem Gold“. Eines von 350 ausgewählten und außergewöhnlichen Stücken der Leuchtenburger Porzellanwelten, die sich seit 2010 unaufhaltsam in die Bel-Etage der Thüringer Tourismusattraktionen katapultiert haben.

Ekkehart Eichler

Da wäre zum einen der Rahmen: Die 800 Jahre alte und fast vollständig erhaltene Leuchtenburg könnte man sich schöner kaum malen. Wie eine Königin thront sie über dem Saaletal – 400 Meter über Null und mit fantastischem Panorama-Rundblick. Und als wäre das allein nicht schon Grund genug für den Besuch, spielt die Prachtburg noch einen zweiten und wirklich einzigartigen Trumpf aus: ihr spektakuläres Porzellan-Universum mit absolut innovativem Design- und Ausstellungskonzept.

Anders als üblicherweise in Museen nämlich begeben sich Besucher hier auf eine Erlebnis- und Entdeckungsreise durch sieben originell und kunstvoll inszenierte Welten, die dem „weißen Gold“ ein leuchtendes Denkmal setzen. Die Expedition beginnt in China, dem Ursprungsland des Porzellans. Von dort gelangte es nach Europa, doch nicht immer kamen Karawanen und Schiffe an. Und so erlebt man hier gleich zu Beginn die mediale Show einer echten Schatzsuche auf dem Meeresgrund, bei der abertausende wertvolle Stücke aus dem 16. Jahrhundert in einem Schiffswrack entdeckt wurden. Ging alles gut, landeten die Kostbarkeiten als exotische Raritäten üblicherweise in den Wunderkammern der Königs- und Fürstenhöfe. Auch ein solches Schatzkabinett wurde auf der Leuchtenburg nachgebaut – eine entzückende Idee, weil diverse Figuren, aber auch Gemälde ganz plötzlich zum Leben erwachen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Ein riesiges Filmplakat, u.a. mit Porzellan-Erfinder Johann Friedrich Böttger, weist den Weg in die Welt „Das Rätsel“. Sie kreist um die Versuche, Irrwege und Erfolge der Forscher, die Formel zur Herstellung des Porzellans zu finden. In einem schummrigen Alchemistenlabor kann sich jeder selbst an der richtigen Mischung probieren und im Brennofen an der korrekten Temperatur. Geht was schief, landet das misslungene Stück im „Raum des Scheiterns“ bei krummen Tellern, schiefen Kannen und beinlosen Pferden.

Ekkehart Eichler

Wertvolle Porzellane der frühen Thüringer Manufakturen schmücken die Welt „Das Kostbare“. Rund um eine festlich gedeckte barocke Tafel wird der Besucher Teil einer höfischen Inszenierung; er erlebt, wie das Porzellan die Esskultur veränderte und zum Status- und Machtsymbol wurde. Auch die Frage, warum sich gerade der Thüringer Wald als Porzellanstandort so erfolgreich entwickeln konnte, wird hier erfrischend innovativ beantwortet.

Eine labyrinthartige Holzkonstruktion bildet den Rahmen für die Welt „Das Alltägliche“. Alles hier nämlich entstand, nachdem sich das Porzellan im 19. Jahrhundert vom exklusiven Einzelstück zum bezahlbaren Massenprodukt gewandelt hatte und von Thüringer Manufakturen in großen Mengen in alle Welt verschickt wurde: Tischporzellan, Spielwaren, Souvenirs, Bügeleisen, Feuerzeuge, Isolatoren und vieles mehr.

Trip-Tipps Lage: Die Die Leuchtenburg liegt an der A4 bei Jena; ein Besuch lässt sich ideal verbinden mit Weimar, der Landeshauptstadt Erfurt, den Residenzstädten Gotha und Rudolstadt oder der Wartburg in Eisenach. Öffnungszeiten: täglich von 10 – 17 Uhr (November bis März), Eintritt: 12 / 9 (Schüler/Studenten) / 7 Euro (Kinder bis 16), Familienkarte 30 Euro. Infos: Thüringen entdecken

Und dann wären da noch ein paar „Kleinigkeiten“, für die der Begriff Superlativ durchaus angemessen erscheint, gibt es sie doch auf der Welt kein zweites Mal. Die sage und schreibe acht Meter hohe Porzellanvase etwa ist nicht nur das monumentale Paradestück der Porzellanwelten, sondern auch eine technologische Sensation – etwas so Gigantisches wurde nie zuvor aus dem filigranen Rohstoff erschaffen.

Mikroskopisches Pendant und technologisch sogar noch ein Stück weit anspruchsvoller: die kleinste Kaffeekanne der Welt. Extra-Clou: Das gerade 4 mal 3 mal 3 Millimeter kleine Lupenobjekt ist voll funktionsfähig, d.h. man kann durch die hauchzarte Tülle sogar gießen – ein Kriterium übrigens auch, um im Guinness-Buch der Rekorde Anerkennung zu finden.

Leuchtenburg

Als siebte und letzte Welt komplettiert die Kapelle die Leuchtenburg-Porzellanzeitreise. Dort, wo die Burgpfarrer einst tausende Zuchthäusler mit Gesängen, Gebeten und Andachten auf gottesfürchtige Pfade zu führen trachteten, steht heute die Porzellankirche für Gottesdienste, Taufen und Hochzeiten offen. Mit ganz speziellem Raumeffekt: Von der Decke bis zum Boden verleiht ein Vorhang aus sechs Meter langen mattweißen Porzellan-Lamellen dem kleinen Gotteshaus nicht nur strahlende Leuchtkraft, sondern auch besondere Akustik.

Anzeige Anzeige

„Skywalk der Wünsche“

Und damit dann buchstäblich wirklich kein Wunsch mehr offen bleibt, sollte abschließend der „Skywalk der Wünsche“ beschritten werden. Der 20 Meter lange Steg aus Stahl und Glas reicht weit über die Burgmauern hinaus und führt direkt zum Glück. Wer dort nämlich seinen Herzenswunsch auf einen Porzellanteller schreibt und diesen anschließend in hohem Bogen auf dem Burgberg wirft, wird garantiert Scherben ernten. Und mit denen soll es ja nach bekanntem Motto eine besondere Bewandtnis haben.