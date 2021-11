Osnabrück. So ganz ohne das geliebte Haustier will oder kann man gar nicht verreisen. Doch welche Regelungen gelten für den Urlaub mit Hund, Katze und Co.?

Sie sind treue Begleiter in den eigenen vier Wänden. Doch auch wenn es mal auf Reisen gehen sollte, steht für viele die Frage im Raum: Wohin mit meinem Haustier? Bevor man Nachbarn, Familie oder gar Einrichtungen damit beauftragt, ein Auge auf die Tierchen zu werfen, gibt es für viele auch die Möglichkeit, die treuen Gefährten einfach mitzunehmen.



Heimtierausweis mit wichtigen Daten

Einfach so? Nein, denn bei Reisen innerhalb der EU und bei Reisen nach Nordirland und aus Nordirland in die EU gelten bestimmte Regeln. Das mitgeführte Tier muss über einen Heimtierausweis verfügen. Dieser gilt nur für Hunde, Katzen und Frettchen. Darin sind alle wichtigen Daten und Adressen zu Tier und Besitzer sowie dem Tierarzt, der zum Ausstellen des Dokuments berechtigt war, aufgeführt. Zu den Daten des Tieres zählt zum einen der Code des Mikrochips, der seit dem 3. Juli 2011 für die Tiere verpflichtend ist. Wurde der Code bereits vor diesem Tag auf die Haut tätowiert, so ist kein Chip erforderlich. Allerdings muss der Code noch deutlich erkennbar für den Abgleich im Ausweis sein. Zum anderen muss darin der Nachweis über eine Tollwutimpfung stehen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gibt an, „dass die Impfung nicht vor der Anbringung des Microchips erfolgen darf, um eine eindeutige und unverwechselbare Zuordenbarkeit der Tollwutschutzimpfung zum Tier zu gewährleisten“. Wird das Tier zum ersten Mal geimpft, so kann es erst 21 Tage danach eine EU-Grenze passieren. Diese Zeit braucht das Mittel zur Entfaltung des Impfschutzes. Bei Auffrischungsimpfungen entfällt dieser Zeitraum. Laut ADAC sind die Schweiz, Liechtenstein und Norwegen der EU gleichgestellt. Für Nordirland wiederum gelten dieselben Bestimmungen wie für die Republik Irland. Nach Angaben der EU gilt ein EU-Heimtierausweis lebenslang, solange die Tollwutimpfung des Haustiers gültig ist. Wer nach Finnland, Irland, Malta, Norwegen oder Nordirland reist, müsse zudem nachweisen, dass das Tier gegen den Bandwurm Echinococcus multilocularis behandelt wurde.

Aufgepasst bei Anzahl der Tiere und Welpen

Die Anzahl der Heimtiere – Hunde, Katzen, Frettchen –, die innerhalb der EU mitgeführt werden dürfen, ist auf maximal fünf begrenzt. Bei mehr Tieren muss zum einen nachgewiesen werden, dass die Tiere an einem Wettbewerb, einer Ausstellung oder einer Sportveranstaltung teilnehmen und sie älter als sechs Monate sind, erklären die Experten des Bundesministeriums. Zudem dürfen Hundewelpen nicht nach Deutschland einreisen oder durchqueren, die jünger als 15 Wochen sind. Der Zeitraum ergibt sich daraus, dass die Tiere erst nach zwölf Wochen gegen Tollwut geimpft werden dürfen und dann noch die drei Wochen zum vollständigen Impfschutz notwendig sind.

Andere Regeln bei Nicht-EU-Ländern

Bei Einreisen aus einem Nicht-EU-Land ist laut den Informationen der EU eine Tiergesundheitsbescheinigung notwendig, die einen Sichtvermerk eines Amtstierarztes des Ausgangslandes enthält. Diese Bescheinigung dürfe nicht früher als zehn Tage vor der Ankunft des Tieres in der EU ausgestellt worden sein. Zudem gibt es für Einreisen aus zahlreichen Nicht-EU-Ländern wie dem Kosovo, Tunesien oder Marokko eine Pflicht zum Antikörpernachweis von Tollwut. Der ADAC empfiehlt, sich bei Reisen in ein Nicht-EU-Land vorab bei der jeweiligen Botschaft über die Einreisebestimmungen für Tiere zu informieren.

Fliegen mit Vierbeinern

Wen es per Flugzeug in die Ferne zieht, der sollte sich gut überlegen, ob er seinen tierischen Begleiter wirklich mitnehmen möchte. Eine Reise im Flugzeug ist für Tiere in der Regel viel stressiger als im Auto – zumal nur kleine Tiere in der Kabine reisen dürfen. Je nach Fluggesellschaft dürfen Katzen oder Hunde dafür zwischen sechs und 8 Kilo wiegen. Schwerere Vierbeiner müssen in den Frachtraum.

Was ist mit anderen Tieren?

Einheitliche Regeln zum Transport von anderen Tieren als Hund, Katze und Frettchen gibt es innerhalb der EU nicht. Wer also abseits dessen Meerschweinchen, Hamster und Co. mitführen möchte, der sei auf die Vorschriften der jeweiligen Reiseländer verwiesen, so der ADAC.

Vor Ort Regeln beachten

Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern sollte man sich etwa bei der Unterkunft sowie beim Aufenthalt am Strand vorab informieren, was mit dem Tier möglich ist. Zum Teil gibt es extra ausgewiesene Hundestrände. Auch an anderen wird in der Regel ausgewiesen, ob Hunde – womöglich nur mit Leine – erlaubt sind. In den Nebensaisons hat man oft bessere Chance, den Vierbeiner sorgenfrei mit ans Meer zu nehmen.