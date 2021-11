Osnabrück. Österreich und Deutschland sind Nachbarn. Aufgrund der Nähe könnte man meinen, dass sich die Bewohner beider Länder sehr ähnlich sind. Doch es gibt paar Fallstricke und Fettnäpfchen.

Nicht imitieren

Es scheint ein touristisches Hobby zu sein, Dialekte zu imitieren. Das könnte daran liegen, dass die österreichische Mundart für unsere deutschen Ohren so nett, freundlich und melodiös klingt. Dennoch ist es keine gute Idee, auszuprobieren, ob man sich sprachlich anpassen kann. Es klappt nämlich meist nicht – und klingt für einheimische Ohren überwiegend albern. Außerdem gibt es in Österreich genau wie in Deutschland viele unterschiedliche Dialekte. Wirft man verschiedene Formen durcheinander, ist das für den Gesprächspartner eher beleidigend. Einfach frei heraus Hochdeutsch oder den eigenen Dialekt sprechen. Dann klappt es auch mit der Unterhaltung.

Richtig benennen

Anders sieht es hingegen mit dem Vokabular aus: Wissen Reisende, dass es regional zum Beispiel „Sackerl“ heißt statt Tüte, „Legwa“ statt Marmelade, „Semmel“ statt Brötchen, „Schmäh“ statt Witz, machen sie alles richtig. Zusätzlich kann man sich noch merken, dass der Standardgruß „Grüß Gott“ lautet statt „guten Tag“ – und dass ein Kaffee immer auf dem „e“ am Ende betont wird. Wer sich Mühe gibt, die Dinge richtig zu benennen, vermeidet Missverständnisse.

Nicht verkleiden

In Österreich gibt es zahlreiche Anlässe, zu denen Einheimische eine Tracht tragen und viele Trachten haben eine Bedeutung – da kann man sich als Tourist schnell vertun und verkleidet wirken. Außerdem gibt es regional unterschiedliche Trachten, auch das hat Fettnäpfchen-Potenzial. Ebenso wie die Schleife beim Dirndl: Sie wird niemals hinten gebunden, sondern vorne. Frauen, die sie etwas mehr links binden, signalisieren damit, dass sie noch zu haben sind. Wer die Schleife eher rechts bindet, ist vergeben.

Titel beachten

In Österreich sind akademische Titel und Grade wichtig – viel wichtiger als bei uns, darum werden sie in Österreich auch gezeigt: auf Türschildern, auf Visitenkarten, auf Briefköpfen, in Mail-Signaturen. Dadurch ist kaum zu übersehen, wer welchen Titel trägt, ansonsten wird er aber spätestens genannt, wenn zwei Menschen persönlich einander vorgestellt werden. Weiß man dann, wer der andere ist, spricht man ihn mit seinem Titel an. Zumindest so lange, bis ein vertrauterer Umgang miteinander herrscht. Auch in der Gastronomie wird übrigens Wert auf die richtige Anrede gelegt: Kellner heißen dort Ober – und können auch als solche gerufen werden.

Raucher akzeptieren

Anders als in Deutschland sieht der gesetzliche Nichtraucher-Schutz in Österreich nicht vor, dass die Gastronomie rauchfrei ist: In Restaurants und Cafés müssen lediglich Nichtraucherbereiche eingerichtet sein, die räumlich abgetrennt sind. Beträgt die Fläche der Gastronomie allerdings weniger als 50 Quadratmeter, kann der Betreiber selbst entscheiden, ob er Raucher oder Nichtraucher willkommen heißt. Wer also als Nichtraucher ausgehen möchte, muss den blauen Dunst akzeptieren – und sich nicht darüber aufregen.

Immer mit der Ruhe

Wer in einer der österreichischen Metropolen ein Kaffeehaus besucht, sollte Zeit mitbringen. Denn dort sitzt man – und sitzt – und guckt, liest oder redet. Speziell die Wiener Kaffeehauskultur ist alt: Ihren Ursprung hatte sie vor mehr als 100 Jahren in der Intellektuellenszene der damaligen Zeit. Schon die Beteiligten damals saßen gerne, saßen und saßen und redeten und guckten und diskutierten. Hektik musste schon damals draußen bleiben.

Richtig sammeln

Österreich ist auch Pilzsucher- beziehungsweise Schwammerlsucher-Land. Aber dürfen Touristen einfach so Schwammerln sammeln, um sie dann abends in der Ferienwohnung zu braten? Ja, sie dürfen. Im Forstgesetz steht zwar, dass alles, was im Wald wächst, grundsätzlich erst einmal dem Waldeigentümer gehört. Allerdings darf man – wenn nicht ein ausdrückliches Verbotsschild im Wald steht – für den Eigengebrauch zwei Kilo pro Tag und pro Person sammeln. Mehr aber nicht. Und verkaufen darf man die gesammelten Pilze dann auch nicht.