Osnabrück. Die kalte Jahreszeit hat begonnen, der Winter kommt unausweichlich. Autofahrer tun gut daran, sich selbst und ihr Fahrzeug darauf vorzubereiten. Einige Tipps für die richtiges Ausstattung und Ausrüstung.

Starthilfekabel: Nach einer eiskalten Nacht verweigert so manche Batterie morgens ihre Arbeit. Gut, wenn man dann mit dem eigenen Ladekabel schnell Starthilfe bekommt. Dafür benötigt man nur noch einen hilfsbereiten Nachbarn mit einem funktionierenden Auto.

Winterdiesel nachfüllen: Spätestens ab Mitte November, teils auch schon Wochen vorher, gibt es an deutschen Tankstellen nur noch Winterdiesel. Anders als der Sommer-Kraftstoff soll dieser auch unterhalb von Minus 10 Grad nicht verklumpen und mindestens bis Minus 20 Grad fließ- und zündfähig bleiben. Wer sein Auto nur selten fährt, sollte spätestens nach den ersten Frost-Nächten Winter-Sprit nachtanken. Und dabei auch an den Ersatzkanister denken.



Gefüllter Reservekanister: Selbst in Mitteleuropa kann man bei starkem Schneefall mit dem Auto für mehrere Stunden steckenbleiben. Auch der Zwangsstillstand in einer Vollsperrung auf der Autobahn ist im Winter besonders unangenehm. Wer dann nicht genug Sprit im Tank hat, um mit der Motorwärme den Innenraum zu heizen, kann in ernste Schwierigkeiten geraten.

Warme Decke: Aus dem gleichen Grund so wichtig wie der Ersatzkanister. Wer die Nacht auf der zugeschneiten Autobahn verbringen muss, hat es wenigstens einigermaßen warm. Zudem kann sie bei Pannen nützlich sein: Muss ein Rad gewechselt werden, kniet es sich auf einer Decke besser als im Schnee. Und wenn die Räder sich festgefahren haben und beim Anfahren durchdrehen, kann man sie zur Not auch als Anfahrhilfe nutzen.

Taschenlampe: Insbesondere in der dunklen Jahreszeit kann man ein Leuchtmittel im Ernstfall gut gebrauchen. Zum Beispiel, wenn das Auto eine Panne hat oder man abends den Wischwasserbehälter auffüllen muss.

Eiskratzer: Mit dem stabilen Kunststoffteil lassen sich morgens die Scheiben leicht frei kratzen. Vor kalten Händen schützen solche mit einem Handschuh als Kombination. Scheckkarten, CD-Hüllen oder sonstige Ersatz-Kratzer sind höchstens im Notfall eine Alternative – sie sind wenig effektiv und können unter ungünstigen Umständen für Kratzer auf der Scheibe sorgen. Wichtig: Alle Scheiben müssen frei sein, wer nur einen kleinen Schlitz kratzt, muss bei einer Polizeikontrolle mit einem Bußgeld rechnen.

Traktionshilfe: Dass man rechtzeitig Winter- oder Ganzjahresreifen aufzieht, sollte selbstverständlich sei. Bei einer geschlossenen Schnee- oder Eisdecke kommt man auch mit den besten Winterreifen nicht weit. Für das Anfahren auf Glatteis oder festem Schnee lohnt es sich, ein wenig Sand im Kofferraum zu lagern.



Ein Teil gehört in der kalten Jahreszeit übrigens auf keinen Fall ins Auto: der Türschloss-Enteiser. Hinter zugefrorenen Türen bringt er im Ernstfall nämlich rein gar nichts.

