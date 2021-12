Osnabrück. Saubere und smarte Mobilität: das ist das Ziel des Autohauses Ellers. Um das zu erreichen, geht das Autohaus an der Pagenstecherstraße einen klaren Schritt in Richtung E-Mobilität.

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Fahrzeugmodellen auf dem Markt. Neben Hybridautos, Verbrenner und Vollstromer spielen auch Innovationsprämien von bis zu 9.000 Euro eine große Rolle für Autohändler und Kunden. Das hat auch einen großen Einfluss auf den Volvo-Partner Ellers. „Die breite Produktvielfalt wirft bei den Kunden natürlich viele Fragen auf. Welches Auto passt am besten zu ihrem Lebensstil und den neuen Aufgaben, die das Auto bewältigen muss, wie besonders lange Strecken zurücklegen zu können bei geringem Ressourcenverbrauch. Das stellt auch uns vor völlig neue Herausforderungen“, betont Firmenchef Frank Meistermann.



Der Mensch im Fokus

„Die Unternehmensgründer von Volvo beschlossen 1927 den Menschen in den Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie zu stellen“, so Meistermann. Der Fokus liegt für Volvo bei der Autoherstellung auf der Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. Aber auch die ständig wachsenden Ansprüche und Bedürfnisse des Kunden haben Einfluss auf die Herstellung und das Automobilangebot. Die Nachfrage nach sauberer und smarter Mobilität wird größer. Die Idee: 1.000 km Reichweite bei geringeren Kosten.

Seit Beginn des Jahres 2021 gehört Ellers daher zu einem der offiziellen POLESTAR-Servicepoints und LYNK & Co. Servicepoints in Deutschland. Mit dem breit aufgestellten Angebot kommt Ellers der stetig wachsenden Nachfrage an Hybrid- und Elektroautos nach. Ein wichtiger Meilenstein, um die E-Mobilität voranzubringen und zudem eine klare Positionierung des Standortes an der Pagenstecherstraße. Hier bewegt sich alles in Richtung saubere Mobilität und smarte Lösungen für die Kunden. Bald gesellt sich auch die Marke LEVC zum bestehenden Angebot hinzu. Ganz nach dem Motto: „Wir wollen die Menschen nicht nur bewegen, sondern elektrisieren.“

Pioniergeist als Antrieb

„Das ganze ist eine Entdeckungsreise“, erklärt Meistermann. Es gibt keine verlässlichen Vorhersagen, welche Wege die Automobilindustrie in Zukunft geht und wie die Ressourcenfrage sich entwickelt. Für das Autohaus Ellers ist jedoch klar, dass sie die Veränderung aktiv mitgestalten wollen. Die Erwartungen an die Automobilbranche sollen aufgegriffen und umgesetzt werden. So werden neue Wege für saubere und smarte Mobilität geschaffen und wichtige Veränderungen für die Branche verwirklicht.

