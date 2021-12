Osnabrück. Alles bleibt neu beim Autohaus Ellers an der Pagenstecherstraße. Mit der neuen Fassade unterstreicht der Volvo-Partner sein Ziel, sich weiterzuentwickeln.

Das Autohaus Ellers ist stets in Bewegung. Nicht nur in der Automobilauswahl zeigt sich das Streben nach Innovation und Qualität. Die neue Fassade des Autohauses an der Pagenstecherstraße vereint moderne Technik mit Komfort und Design.



„Die nordische Klarheit trifft auf professionelle Beratung und Inspiration“, beschreibt Firmenchef Frank Meistermann den neuen Look. Klare Linien, die für Professionalität und ein modernes Design stehen. Genau wie die Autos, die dort verkauft werden. Die Kunden profitieren von der modernen und top ausgestatteten Werkstatt und den neu gestalteten Service- und Ausstellungsräumen. Das Design soll im Autohaus eine offene, helle und freundliche Atmosphäre schaffen, die sowohl die Kunden als auch die Mitarbeiter anspricht. Es schafft Raum für Inspiration und Innovation.

Fast wie zu Hause

Der exklusive Loungebereich lädt dazu ein, sich die Wartezeit entspannt bei einem Kaffee zu vertreiben. Dank kostenfreiem W-LAN und aktuellen Zeitschriften vergeht die Zeit wie im Flug. Die warme Atmosphäre schafft ein beinahe heimisches Gefühl. Wem das nicht reicht, der kann das Angebot nutzen und eine Probefahrt mit einem der neuen Volvomodelle starten. Doch die Wartezeit sollte ohnehin nicht zu lange dauern, denn mit Termin werden die Kunden schnellstmöglich bedient.

Autohaus Ellers

Die Nähe zum Kunden ist Ellers beim Service besonders wichtig. Mit Professionalität und Leidenschaft für das Automobil, werden die Kunden umfassend beraten. Der Volvo-Service-Techniker informiert dabei genaustens über die benötigte Service-Dauer, um eine bessere Planbarkeit für den Kunden zu garantieren.

Fortschritt beginnt mit dem Gedanken

Bei Volvo Ellers dreht sich alles um Innovation und Weiterentwicklung. Egal ob im Kundenkontakt oder beim eigenen Angebot. Die stetig wachsenden Anforderungen an die Automobilbranche verlangen auch Veränderungen beim Verkauf. „Neue Horizonte und Lösungen sind gefragt. Wir verändern und mit diesen Anforderungen, denn wir wollen unseren Kunden nur das Beste bieten“, betont Meistermann. Mit der neuen Fassade demonstriert das Autohaus damit nicht nur die Verbundenheit mit der Region, sondern auch den Fortschrittsgedanken.

