Osnabrück. Das Autohaus Ellers bietet nicht nur eine breite Auswahl an Autos für ihre Kunden, sondern auch einen spannenden Arbeitsplatz für ihre Mitarbeiter. Das Volvo Motto "Der Mensch im Fokus" wird an der Pagenstecherstraße auch als Arbeitgeber gelebt.

Das familiäre Miteinander steht für das Autohaus immer an erster Stelle. „Wir wollen es jeden Tag besser machen“, betont Firmenchef Frank Meistermann. Das bedeutet langfristiges Denken und immer ein Blick nach Vorn. Die Leitmotive Sicherheit, Nachhaltigkeit und Innovation wenden sie dabei nicht nur auf Mobilität, sondern auch auf ihre Arbeitsplätze an. „Wir bieten unseren Mitarbeitern jeden Tag spannende Herausforderungen und neue Chancen“, so Meistermann. Das bedeutet vor allem auch eine persönliche Weiterentwicklung durch Fortbildungen und Schulungen.

Uwe Blomeier, Prokurist und Vertriebsleiter im Autohaus Ellers, ist begeistert von der modernen und innovativen Arbeitsatmosphäre. „Hier wird jedem Mitarbeiter Freiraum für eigene Ideen, eigene Entscheidungen und Mitgestaltung geboten. Die Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen, das wird auch dem reinen wirtschaftlichen Erfolg untergeordnet“, erzählt Blomeier, der vor drei Jahren zum Autohaus Ellers zurückgekehrt ist. Das „Wir-Gefühl“ spürt er dank der flachen Hierarchien deutlich.

Auch Florian Feist, Verkaufsberater und Gebrauchtwagenkoordinator, bereut seine Entscheidung für eine Ausbildung zum Automobilkaufmann im Autohaus Ellers nicht. „Ich bin nach meiner Ausbildung hiergeblieben, weil meine persönlichen Stärken gefördert werden und es viele Weiterbildungsmöglichkeiten gibt“, so Feist. Er freut sich, sein Wissen an die Auszubildenden weitergeben zu können und die Ausbildung mitzugestalten.

Bei ihrem Kundenumgang setzen die Mitarbeiter auf Persönlichkeit und Herzlichkeit, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Die Kernpunkte als Arbeitgeber sind für Volvo Ellers sichere Arbeitsplätze, eine innovative und moderne Arbeitsumgebung und der Zusammenhalt des Teams. „Nicht nur die Kunden, sondern auch die Mitarbeiter sollen zufrieden sein. Denn nur so können wir unser Unternehmen voranbringen und uns entwickeln“, bestätigt Meistermann.

Benefits für Mitarbeiter abwechslungsreiche Arbeit mit leistungsgerechter Vergütung

voll ausgestattetes und modernes Arbeitsumfeld

Überdurchschnittliche Vergütung + 13. Gehalt

leistungsbezogene Prämien und Treueprämie für langjährige Firmenzugehörigkeit

Flexible Arbeitszeiten unter Berücksichtigung der Öffnungs- und Kernarbeitszeiten

Persönliche Mobilität - individuelle Angebote zur Neufahrzeugnutzung als Mitarbeiterleasing für maximale Mobilität

Starke Entwicklungschancen - Fortbildungen und Schulungen sowie Unterstützung je nach Bedarf

Vermögenswirksame Leistungen - Finanzielle Bezuschussung des individuellen Sparplans

Betriebliche Krankenversicherung - Zusatzversicherung für medizinische Zusatz- und Apothekenleistungen nach Wahl im Gesamtwert von 1.500 Euro

JobRad - Attraktive Leasingangebote für Mitarbeiter- und Partner zur Erhaltung von Mobilität & Fitness

Team-Events - Stoppelmarkt, Maiwoche, Essen gehen, Kart fahren, Kletterwald, Kohltour

Teamboard - regelmäßige Teambesprechungen für den persönlichen Austausch untereinander

Wertschätzung - Zeit und Aufmerksamkeit für persönliche Feedback- und Entwicklungsgespräche, Azubi-Sprechstunden

Vereinbarkeit von Familie und Beruf



Mehr Infos auf https://www.ellers.de/osnabrueck/karriere.



