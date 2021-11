Bad Rothenfelde. Eine mutige Idee: Mit 38 Beamern werden Konflikte und Frieden auf die Gradierwände im Kurpark von Bad Rothenfelde projiziert.

Aktueller kann das weltweit einzigartige Kunstprojekt kaum sein, als die Projektions-Triennale "lichtsicht 7" in Bad Rothenfelde. Hier wird noch bis zum 20. Februar 2022 mit 38 Beamern der neuesten Generation Verstörendes und Verblüffendes auf die zwölf Meter hohen und über einen Kilometer langen Schwarzdornwände der beiden Gradierwerke im Kurpark geworfen.



So setzt zum Beispiel die chinesische Künstlerin Lu Yang in ihrem Werk "Delusional Crime and Punishment" das Böse im Menschen in Szene. "In der Beschreibung der Hölle betrachten wir körperliche Bestrafung immer noch als die schwerste Bestrafung; vielleicht wäre da noch die emotionale Hölle?", vermutet Lu Yang augenzwinkernd.

25 internationalen Künstlerinnen und Künstler

Doch die Werke der insgesamt 25 internationalen Künstlerinnen und Künstler die täglich ab 17.30 Uhr auf die Dornenwände projiziert und auch im Rahmen von Führungen erläutert werden, geben auch Mut. In der interaktiven Kunstinstallation von Simon Weckert und Phillip Weiser "Eternal Dream" geht es zum Beispiel um den ewigen Traum vom Fliegen - vielleicht sogar in eine bessere Zeit?

Zu einer früheren Zeit trug das Osnabrücker Land, in dem Bad Rothenfelde liegt, übrigens schon einmal Wegweisendes bei. Als der Dreißigjährige Krieg durch Europa tobte, tagte die protestantische Delegation fünf Jahre im nahen Osnabrück, die Katholiken in Münster. Durch diesen diplomatischen Kniff konnten die Verhandlungen ermöglicht werden, die schließlich zum ersten europäischen Friedensschluss ohne Sieger und Besiegte führte. In den Rathäusern von Osnabrück und Münster wurde der Frieden 1648 besiegelt. Auf dem Weg zum 375. Friedensjubiläum im Jahr 2023 ist das herausragende Kunstprojekt "lichtsicht 7" ein erster wichtiger Schritt.

Symbolisiert wird das auch von den Australiern Jeffrey Shaw und Sarah Kenderdine. Ihr Werk "Fall again, fall better" zeigt 20 Gruppen von, am Computer modellierten menschlichen Figuren, die eine nach der anderen über die 250 Meter Länge der Projektionswand des Gradierwerks in Bad Rothenfelde fallen, und dann alle wieder aufstehen, um diese kausale Sequenz noch einmal zu wiederholen. Die Installation bezieht sich auf Samuel Becketts Zitat: "Immer versucht. Immer gescheitert. Einerlei. Wieder versuchen. Wieder scheitern. Besser scheitern." Für die Künstler Shaw und Kenderdine sind Fehlschläge und Fallen Synonyme in einer Sprache der Angst, die das globale Bewusstsein heimsucht; die Corona-Politik lässt hier überdeutlich grüßen. Stürze sind in diesem Kunstwerk Buchstützen eines Lebens, es gilt, immer wieder aufzustehen.

Kontroverse Kunst

Kunst kann und darf, ja muss sogar kontrovers sein. So erinnert das Werk von Julius von Bismarck mit "Fire with Fire" an die verheerenden Waldbrände in diesem Sommer auf der ganzen Welt. Er konfrontiert den Zuschauer mit diesem Narrativ an den Klimawandel. Es bleibt dem Zuschauer überlassen, ob er sich mit den bildgewaltigen Motiven auseinandersetzen oder doch lieber mit Max Hattler und Lydia Hoske die Projektionen der Farbenspiele in den Wasserfontänen genießen möchte.

Trip-Tipps Bad Rothenfelde lichtsicht 7: www.lichtsicht-triennale.de. Eintritt frei, Schilder mit QR-Codes erklären die Werke. Führungen werden angeboten, www.lichtsicht-triennale.de/besucherinfos

Informationen zu Bad Rothenfelde unter www.bad-rothenfelde.de, Informationen zur Region und Hotelbuchungen: www.osnabruecker-land.de, Tel. 0541/3234567.

Darüber hinaus lässt es sich in dem traditionsreichsten Heilbad des Osnabrücker Landes gut und gesund leben. Die zwei Gradierwerke mit der größten Rieselfläche Westeuropas auf der allabendlich die große Projektions-Triennale "lichtsicht 7" stattfindet - sind das Wahrzeichen des Ortes. Sie laden als wohltuende und kostenlose Freiluftinhalatorien zum Durchatmen ein - und das ganz bequem bei einem Spaziergang durch den Kurpark. An sogenannten Dornenwänden rieseln die Quellsolen ab, die für salzhaltige Luft sorgen.

Bad Rothenfelde entdecken

Neben dem Kurpark und der Saline hat das Heilbad beispielsweise mit dem Kurmittelhaus oder den verspielten Türmen auf historischen Gebäuden im Ortskern weitere Höhepunkte anzubieten. Da lädt zum Beispiel die "carpesol Bad Rothenfelde Sole Spa Therme" - eine der schönsten Natursole Thermen Niedersachsens - zum Entspannen ein. Das Sauna- und Wellnessbad wartet mit sechs verschiedenen, bis zu 33 Grad warmen Thermal- und Solebecken mit Geysiren, Unterwasserliegen und Massagedüsen im Innen- und Außenbereich auf. Außerdem liegt Bad Rothenfelde inmitten einer herrlichen Natur, die Wanderer, Radfahrer und Nordic Walker erkunden können. Zahlreiche Routen führen durch die Region zwischen Teutoburger Wald und Wiehengebirge.



Wenn die Gäste sich dann tagsüber gut erholt oder ausgepowert haben, empfiehlt sich nach einem guten Abendessen ein Spaziergang in den Kurpark, um bis 22 Uhr die Lichtsicht-Projektionen zu bestaunen. Dabei hat der Kurator und künstlerische Leiter, der tschechisch-deutsche Medienkünstler Professor Michael Bielicky, für diese siebte Ausgabe nicht nur international große Künstlerinnen und Künstler gewinnen können. Er hat auch Wert darauf gelegt, dass eine junge Generation aus Künstlerinnen und Künstlern dabei ist. Sie alle kommen nach Bad Rothenfelde abseits der Metropolen, um am "Welttheater in der Provinz" teilzunehmen. Nichts kann den persönlichen Eindruck, das sinnliche "WOW-Erlebnis" vor der kristallschimmernden, von Sole berieselten Projektionsfläche der Schwarzdornwände ersetzen.