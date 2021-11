Melle. Kostenlose Glasfaser-Hausanschlüsse in den neuen Ausbaugebieten Melle Nord und Gesmold sind ab dem 01. Oktober 2021 bei der Telekom buchbar.

Wer sich schon vorab informieren möchte, ob an seiner Adresse ein kostenloser Glasfaseranschluss möglich sein wird, sollte den speziell eingerichteten Blog www.telekom.de/glasfaser-melle besuchen.

Vom 01. Oktober 2021 bis zum 31. Dezember 2021 besteht für Bewohner*innen im neuen Ausbaugebiet in Melle Nord und Gesmold die Möglichkeit, sich aktuelle Aktionspreise bei der Beauftragung eines Glasfaser-Tarifs von der Telekom zu sichern. Die Installation des Hausanschlusses ist dann für die Eigentümer*innen kostenfrei. Bewohneri*innen in Melle West und Ost hatten bis zum 01. Oktober die Möglichkeit, sich kostenlos für die Einrichtung eines Glasfaseranschlusses zu entscheiden. Regulär liegt der Preis für einen Glasfaser-Hausanschluss bei 799,96 Euro. Mieter*innen sollten sich diesbezüglich schon im Vorfeld mit den Eigentümer*innen der Immobilie in Verbindung setzen, da beide von dem neuen Anschluss profitieren können. Verantwortlich für den technischen Ausbau in Melle ist die Glasfaser Nordwest (GFNW). Auf der Internetseite www.telekom.de/glasfaser-melle haben Interessierte die Möglichkeit, sich Videos zum Ausbau anzuschauen sowie die ersten Termine zu Online-Veranstaltungen oder Aktionen vor Ort zu erfahren.

Glasfaser: Technik der Zukunft

Die Telekom bietet aktuell Glasfasertarife mit bis zu 1 Gigabit pro Sekunde im Download und bis zu 200 Mbit pro Sekunde im Upload an. Der Technologiewechsel von Kupfer zu Glasfaser bringt entscheidende Vorteile: Mit einem Glasfaseranschluss haben die Bewohner*innen in dem Ausbaugebiet den schnellsten Anschluss für gleichzeitiges Homeoffice und Homeschooling sowie Streaming und Gaming, egal wie viele Nachbar*innen im Internet surfen. Mit Glasfaser machen Kund*innen ihren Anschluss schnell, stabil und zukunftssicher.

Ab dem 01. Oktober 2021 die günstigen Aktionstarife und den Hausanschluss in Melle Nord und Gesmold für 0,-€ bestellen

Der Glasfaseranschluss kommt nicht von allein in die Häuser und Wohnungen. Damit möglichst alle Interessent*innen im Ausbaugebiet beim Glasfaserausbau berücksichtigt werden, sollten die Bürger*innen in Melle Nord und Gesmold jetzt die Chance nutzen einen Glasfaseranschluss über die Telekom zu beauftragen. Mieter*innen können dazu einfach ab dem 01.Oktober den gewünschten Glasfasertarif auswählen und telefonisch, online oder persönlich im Telekom (Partner-) Shop bestellen. Dabei werden die Eigentümerdaten der Immobilie erfasst. Die GFNW geht anschließend aktiv auf die Eigentümer*innen zu und kümmert sich um alles weitere. Bei einem Vor-Ort-Termin wird die beste Lösung zur Erschließung des Hauses gefunden. Bereits vor dem offiziellen Start der Vorvermarktung werden Wünsche und Fragen entgegengenommen und beantwortet. Zudem werden Sie über den weiteren Ablauf auf dem Laufenden gehalten.

So kommt das Glasfaserkabel bis in das Haus

Vom Glasfaseranschluss, welcher sich in der Regel im Keller befindet, verlegt die GFNW in Mehrfamilienhäusern die Glasfaser bis in jede Wohnung oder Geschäftseinheit. Um den Glasfaseranschluss voll auszunutzen, sollte die Verkabelung im Haus auf dem neuesten Stand sein. Dabei hilft und berät die Telekom gern. Auf Wunsch kann auch eine durch Spezialist*innen durchgeführte Innenhausverkabelung kostenpflichtig beauftragt werden. Noch ein wichtiger Punkt: Die Bürger*innen sollten sich vorab bei der Telekom informieren, ob die vorhandene Hardware, wie z.B. der Router weiter genutzt werden kann.

Informationen auch live im Internet

Am 18. Oktober 2021 fand eine Digitale Infoveranstaltung für alle Interessierten statt. Dort wurde über den Glasfaserausbau in Melle Nord und Gesmold informiert und Expert*innen der Telekom haben Fragen direkt beantworten. Die Aufzeichnung kann unter dem Link www.telekom.de/glasfaser-melle abgerufen werden.

Mehr Informationen Mehr Informationen zur Buchbarkeit und zu den Tarifen der Telekom erhalten Sie: • im Internet unter www.telekom.de/glasfaser-melle

• telefonisch kostenlos unter 0800 22 66100

• an der Haustür: Telekom-Beauftragte sind unterwegs und beraten direkt vor Ort

• oder in den folgenden Telekom Shops:

Telekom Center Melle, Plettenburger Str. 7, 49324 Melle

expert Melle, Weststr. 15, 49324 Melle

Telekom Shop, Hannoversche Str. 6, 49084 Osnabrück

Telekom Shop, Große Str. 4, 49074 Osnabrück

