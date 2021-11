Papenburg. Wer die mobile Freiheit genießen möchte, sollte unbedingt bei Camperwelt Schöler in Papenburg, Siemensstraße 26-30, vorbeischauen. Auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern werden dort Reisemobile, Vans und Caravans zum Verkauf – und neuerdings auch zum Mieten - angeboten.

Camperwelt Schöler (ehemals Wohnwagen Schöler) wartet mit dem wohl größten Angebot der Branche im gesamten nordwestdeutschen Raum auf. Das Unternehmen hat sich in den 44 Jahren seiner bisherigen Firmengeschichte zu einer bekannten Größe in der Branche entwickelt. Seit November 2021 hat das Unternehmen mit Ingo Bruns und Hermann-Josef Feiling neue Inhaber, die zudem mit Adria, Sunliving und LMC, zu den bereits vorhandenen Marken Hobby und Fendt, neue Marken mitgebracht haben.

Neben dem Handel und der Vermietung von Caravans, Campervans und Reisemobilen bietet Campingwelt Schöler zudem umfangreiche Serviceleistungen für alle Marken und Hersteller des Segments zur Verfügung. Campingbegeisterte können hier nicht nur ihr neues Lieblingsgefährt kaufen, sondern auch warten lassen. Dank des großen Leistungsspektrums gibt es bei Campingwelt Schöler alles, was Campingliebhaber brauchen. Neben der Dichtheitsprüfung von Gas- und Frischwasseranlagen, können Kunden auch allerhand Geräte nachrüsten lassen. Von Luftfederungen, Comfortfedern mit oder ohne Auflasten bis zu der Montage von Klimaanlagen und Sat/TV-Anlagen ist alles dabei. Auch Rückfahrkameras, Solaranlagen, Fahrradträger, Markisen und vieles mehr können bei Campingwelt Schöler nachgerüstet werden.

Bester Service direkt vor Ort

Übernommen werden darüber hinaus alle Wartungs-, Karosserie- und Reparaturarbeiten sowie die Reinigung von Frischwasseranlagen, Klimaanlagen und Texa Air2 San Ozon. Sollte es zu einem Unfall gekommen sein, können die Unfallschäden vor Ort beseitigt werden. Um es Campingfreunden noch leichter zu machen, besteht auch die Möglichkeit zur TÜV-Abnahme. Vor Ort können Kunden zudem umfangreiches Zubehör kaufen, um ihren Camper bestens auszustatten.

Iris Kroehnert

Die neuen Inhaber Ingo Bruns und Hermann-Josef Feiling sind auch Geschäftsführer der Reisemobilwelt Emsland in Dörpen. Dieses Unternehmen betreiben beide seit rund vier Jahren. Am Standort Papenburg bei der Camperwelt Schöler stehen zukünftig 15 Mitarbeiter den Kunden in allen Fragen und Angelegenheiten rund um das Thema Camping zur Verfügung. Neuer Betriebsleiter ist Holger Thieben. Kunden erhalten individuelle Betreuung und Unterstützung beim Kauf oder Mieten von Reisemobilen oder Wohnwagen auf der hauseigenen großen Ausstellungsfläche. Auf Wunsch werden auch Finanzierungen angeboten. Terminvereinbarungen sind telefonisch oder online möglich.



Kontaktdaten Camperwelt Schöler GmbH & Co. KG Siemensstraße 26-30 26871 Papenburg Telefon: +49 (0)4961 - 2948 E-Mail: info@camperwelt-schoeler.de Homepage: www.camperwelt-schoeler.de

