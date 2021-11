Meppen. Wer außergewöhnliche Sitzmöbel sucht, die dem Eigenheim das gewisse Extra verleihen, der wird bei Steelwood Interior fündig. Die Holzmanufraktur aus dem Emsland vereint hochwertige Qualität, echte Handarbeit und einzigartiger Sitzkomfort mit einem individuellen Charakter. Unikate, die die eigenen vier Wände in einem ganz neuen Licht erscheinen lassen.

Die Echtlederstühle von Steelwood Interior werden individuell und in Handarbeit in Italien hergestellt. Die Stühle sind dabei nicht nur ein echter Hingucker, sondern bieten auch großen Sitzkomfort. Dank der vielfältigen Auswahl in Form und Farbe, passen die Sitzmöbel in jedes Haus und jede Wohnung. Egal ob moderner Freischwingstuhl oder drehbarer Retrostuhl: das Möbelstück wird auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten.

Die Kunden haben die Wahl zwischen Vintage Leder oder Stelvia Leder. Beide Lederarten stammen vom Flussbüffel, unterscheiden sich jedoch in der Verarbeitung. Das Vintage Leder wird per Hand eingefärbt und mit einem hochelastischem Wasserlack versiegelt. Dadurch werden spätere Abfärbungen auf Kleidung oder Haut verhindert. Die anschließende Behandlung mit transparentem Wachs dient der besseren Haptik. Insektenstiche, Hornflecken Narben und raue Stellen bleiben bei dieser Verarbeitungsform sichtbar. Jedes Lederstück ist dadurch individuell und einzigartig.

Steelwood Interior

Das Stelvia Leder weist keinerlei Insektenstiche, Hornflecken oder Narben auf. Es wird in Holzfasern mit Anilinfarbe komplett durchgefärbt und in Handarbeit aufgeraut und imprägniert. Dabei soll das Leder so natürlich wie möglich gehalten werden. Diese Art der Verarbeitung gibt dem Leder eine elegante Ausstrahlung mit einem weichen Touch.

Pflegeleicht und komfortabel zugleich

Der Vorteil bei der Verwendung von Büffelleder für Sitzmöbel besteht darin, dass Leder eine Grundresistenz gegen Flüssigkeiten und Verschmutzung aufweist. Das erleichtert die Säuberung und Instandhaltung.

Die bequeme Polsterung und die große Sitzfläche laden zu einem gemütlichen Beieinander ein. Die Lederstühle können dank der individuellen Möglichkeiten von den Kunden an die vorhandenen Möbelstücke angepasst werden und geben damit der bestehenden Möblierung einen frischen Touch. Alle, die sich ganz neu einrichten wollen, können mit den Unikaten einen echten Blickfang ergattern.

Im Online Shop von Steelwood Interior gibt es eine breite Auswahl an Modellen, die individuell angepasst werden können. Wem die Entscheidung noch immer schwer fällt, der kann sich auch persönlich von Steelwood Interior beraten lassen.

Anzeige Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Hier gehts zurück zur Themenwelt.