Wolfsburg. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2000 ist die Autostadt in Wolfsburg eines der beliebtesten Reiseziele Deutschlands und zu jeder Jahreszeit einen Ausflug wert – ob für Autofans oder für Familien mit Kindern.

Die Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns ist das weltweit größte Auslieferungszentrum für Neufahrzeuge und eine automobile Erlebniswelt. Gäste sind eingeladen, einen Blick in die Zukunft der Mobilität zu werfen, die Gegenwart zu erleben und über die automobile Vergangenheit zu staunen.

Ein besonderes Highlight ist das markenübergreifende Automobilmuseum ZeitHaus: Meilensteine aus über 130 Jahren Automobilgeschichte wecken Erinnerungen und erzählen die Geschichte des Automobils. Die Pavillons hingegen beschäftigen sich mit der Gegenwart und Zukunft der Mobilität, in der neue Antriebssysteme sowie Mobilitätskonzepte eine große Rolle spielen. In der Park- und Lagunenlandschaft präsentieren die Marken des Volkswagen Konzerns in eigenen Pavillons die Gegenwart der Mobilität. Und die Zukunft? In Ausstellungen wie dem ID. Experience Studio erleben Gäste smarte Mobilitätskonzepte, können sich über die ID. Familie informieren und mit neuen Modellen auf Tuchfühlung gehen. Die Ausstellungsreihe „Neue Mobilität – Neu denken“ beantwortet interaktiv und innovativ die zentrale Frage: Welchen Einfluss haben neue Antriebe, digitale Vernetzung und autonomes Fahren auf uns? Wer selbst aktiv werden möchte, testet die neuesten E-Modelle aus dem Volkswagen Konzern bei einer Probefahrt oder stellt seine Fahrkünste auf den Offroad-Strecken des GeländeParcours unter Beweis und überwindet dabei mit einem Volkswagen oder Skoda spektakuläre Hindernisse. Für echtes Rennfahrergefühl sorgen die vier Rennsimulatoren in der „SIM MOBILITY“.



Anja Weber

Im weltweit größten Auslieferungszentrum nehmen jeden Tag Gäste ihren Neuwagen im Kunden-Center in Empfang. Wenn sie am Fuß der 48 Meter hohen, gläsernen Autotürme stehen und sehen, wie das vollautomatische Parksystem das Fahrzeug zu ihnen befördert, ist das ein großartiger Moment.

Die Herzen der jüngsten Besucher schlagen sowohl in der großen Indoor-Familienwelt als auch auf den Kletterinstallationen Holz- und Netzwerk sowie der Riesenrutsche am Hafenbecken höher. Kinder genießen Fahrspaß im Mini-Beetle oder -Porsche und absolvieren ihren Kinderführerschein. Als anerkannter außerschulischer Lernort bietet die Autostadt in Kooperation mit dem Niedersächsischen Kultusministerium ein vielfältiges Angebot für Schulklassen zu den unterschiedlichen Themen der Mobilität und Nachhaltigkeit sowie verschiedene Bastelworkshops für unsere Tagesgäste als auch digitale Angebote für zu Hause. Ganzjährig locken zahlreiche Ausstellungen, Veranstaltungen und Events in den Themen- und Erlebnispark.

Anja Weber

Für Genuss und Entspannung sorgt ein reichhaltiges gastronomisches Angebot mit hauseigenen Manufakturprodukten. Bereits seit 2003 verarbeiten die Restaurants ökologisch produzierte, saisonale Erzeugnisse aus der Region in Bio-Qualität. Das Angebot reicht von hervorragenden Steak-Cuts ausgewählter Lieferanten im „BEEFCLUB“ über handgemachte Pasta und Pizza aus dem Steinofen im „AMANO“ bis hin zur legendären Volkswagen Currywurst. In der Biomanufaktur „Das Brot“ werden täglich Köstlichkeiten wie Brot, Brötchen und Backwaren hergestellt. Kaffeliebhabenden lassen die Herzen im Café „Erste Sahne“ höherschlagen - neben Kuchen und Eis warten Kaffeetrends aus aller Welt darauf gekostet zu werden.

In der Autostadt gibt es zu viel zu entdecken - wer sich für all das mehr als einen Tag Zeit nehmen möchte, der übernachtet im Fünf-Sterne-Superior-Hotel The Ritz-Carlton, Wolfsburg direkt in der Autostadt. Dieses bietet neben luxuriösen Zimmern und Suiten kulinarische Erlebnisse sowie Entspannung und Erholung im Spa-Bereich.