Haselünne. Shopping-Erlebnis auf einem ganz anderen Niveau: Das Modehaus Schröder bietet seinen Kunden mit einer neuen App jede Menge Vorteile. Digital, einfach und übersichtlich – und dazu bekommen alle, die die App nutzen, auch handfeste Preisvergünstigungen.

Mit der neuen App von Modehaus Schröder in Haselünne profitieren die Kunden von exklusiven Coupons und Gutscheinen direkt auf dem Smartphone. Die Nutzer werden direkt per Push-Nachricht über neue Coupons informiert. Papiercoupons gehören damit der Vergangenheit an. Dadurch schont die App die Umwelt und hält den Kunden zu jeder Zeit auf dem Laufenden. Wer den Gutscheincoupon an der Kasse vorzeigt, profitiert direkt von den günstigeren Preisen. Und das Sparen beginnt direkt mit der ersten Nutzung: Schon beim Download der App und der anschließenden Registrierung gibt es den ersten Gutschein in Höhe von 10 Euro aufs Smartphone, der dann auch direkt eingesetzt werden kann.

Vor Ort können App-Nutzer sich über extra Prozente freuen, denn ausgezeichnete Waren werden mit dank den Vorteils-Haus-Preisen noch günstiger. Wer regelmäßig mit der Schröder-App einkauft, profitiert sogar doppelt. Reguläre Einkäufe im modernen Modehaus werden belohnt und aufaddiert, die Ausschüttung der summierten Boni erfolgt jährlich.



In der App werden zudem sämtliche Kassenbons gespeichert – vorbei die Zeiten, in denen man etwa vor einem nötigen Umtausch hektisch nach dem kleinen Zettelchen suchen musste. Die Schröder-App ist auch in diesem Fall die einfache Lösung. Und wer Geburtstag feiert, hat mit der App noch einen weiteren Grund, sich zu freuen: Zu jedem Geburtstag eines registrierten App-Benutzers gibt’s einen exklusiven Geburtstag-Gutschein.

Mit der App günstig zum neuen Lieblingskleidungsstück

Mit der App profitieren Kundinnen und Kunden aber nicht nur finanziell. Auch aktuelle Modetrends, besondere Aktionen oder Veranstaltungen im Modehaus Schröder behält man so einfach und übersichtlich im Blick. Natürlich gibt es zu speziellen Anlässen auch besondere Angebote oder exklusive Rabatte, die man dann mit der App einlösen kann.

Wer einmal nicht die Zeit haben sollte, vor Ort im Modehaus die Wunschkleidung anzuprobieren, kann dies auch in den eigenen vier Wänden erledigen. Der Auswahl-Service ermöglicht es, die Kleidungsauswahl innerhalb von sieben Tagen ganz bequem Zuhause anzuprobieren. Nach der Rückgabe der nicht ausgewählten Stücke kann man dann entweder per Rechnung oder im Modehaus bezahlen.

Alle, die sich gerne extra Zeit bei der Auswahl nehmen möchten, können sich auf die Expertise der Modehaus-Mitarbeiter verlassen. Mit der App können Kunden ganz einfach einen persönlichen Shopping-Termin vereinbaren, um das nächste Lieblingsstück im Kleiderschrank zu finden.

Die App kann kostenlos im Apple und Google Store unter dem Stichwort „Modehaus Schröder“ heruntergeladen werden.

