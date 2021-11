Osnabrück. Schwindel, Übelkeit, Brechreiz – etwa jeder Zehnte hat schon einmal unter dem Phänomen der Reiseübelkeit leiden müssen. Für Betroffene kann die Fahrt oder der Flug zum Zielort zum Martyrium werden. Doch es gibt Abhilfe.

Reiseübelkeit ist ein Symptom der Reisekrankheit (Kinetose) und tritt vor allem bei der Nutzung von Flugzeug, Schiff, Auto oder der Bahn, also bei modernen Transportmittel, auf. Ausgelöst wird sie durch Bewegungsreize, die auf den Gleichgewichtssinn wirken. Weil das Gleichgewichtsorgan im Innenohr und die Augen bei schaukelnder Fahrt widersprüchliche Informationen an das zentrale Nervensystem senden, wird der Körper offenbar überfordert. Übelkeit als Symptom der Reisekrankheit ist also keine Krankheit, sondern eine Reaktion unseres Körpers auf die Vielzahl der widersprüchlichen Reize. Interessant: Fahrer oder Piloten, die ein Gefährt steuern, bleiben meistens verschont, und zwar, weil sie die gefühlten Bewegungen optisch registrieren.



Damit Reisende erst gar nicht die üble Erfahrung einer Reisekrankheit machen müssen, gibt es auf den Internetseiten fast aller Krankenkassen Tipps und Hausmittel zur Prävention.

Mit kleinen Tricks gegen die Übelkeit

Während der Fahrt nicht lesen oder häufig nach unten sehen, sondern in Fahrtrichtung einen festen Punkt am Horizont oder die Straße fixieren. Sich im Auto am besten neben den Fahrer setzen, im Bus vor die Vorderachse, im Flugzeug an Fenster über den Tragflächen. Auf einem Schiff möglichst in der Mitte aufhalten! Vor und während der Reise nur leichte, fettarme Mahlzeiten einnehmen, aber unbedingt etwas essen, weil ein leerer Magen erst recht für Übelkeit sorgen kann. Kaubewegungen scheinen die Überreaktion des Magens zu mildern: Nicht nur Kaugummi oder Äpfel, sondern auch Möhren sollen wirkungsvoll sein. Alkoholische Getränke und Tabakkonsum vermeiden! Bei Autofahrten für ausreichend frische Luft und regelmäßige Pausen sorgen. Dabei sollten Orte mit penetranten Gerüchen nach Essen, Benzin oder Toilette gemieden werden, da diese die Übelkeit beschleunigen. Ablenkung schwächt die Reiseübelkeit ab, da die auslösenden Reize durch starke akustische Signale überlagert werden. Empfohlen werden Musik oder Hörspiele, jedoch keine Filme auf dem Handy! Auch Tee soll sich gegen Reiseübelkeit bewährt haben: So scheint Ingwer den Brechreiz zu reduzieren und gegen kalte Schweißausbrüche zu wirken. Ein Tee aus Fenchel, Anis und Kümmelsamen oder Kamille hat eine beruhigende Wirkung auf den Magen-Darm-Trakt und eignet sich ebenfalls als natürliches Heilmittel gegen Reiseübelkeit.

Wenn Hausmittel nicht helfen

Neben diesen nicht medikamentösen Maßnahmen stehen Betroffenen auch Medikamente zur Verfügung. Erst jüngst hat die Stiftung Warentest 18 dieser Präparate, darunter Tabletten, Zäpfchen, Pflaster und Sirupe getestet; allerdings jeweils ein Präparat mit Scopolamin (Scopoderm), Diphenhydramin (Emesan) und Ingwer-Pulver (Zintona); der Rest enthält jeweils Dimenhydrinat (Vomex, Vomacur und andere).

Für schwere Fälle haben sich demnach verschreibungspflichtige Pflaster mit dem Stoff Scopolamin, der in natürlicher Form unter anderem im Stechapfel vorkommt, bewährt. Die Pflaster sind zwar wirksam, haben aber starke Nebenwirkungen. Ohne Rezept erhältlich sind Antihistaminika wie Dimenhydrinat und Diphenhydramin, die in Form von Dragees, Tabletten, Kapseln oder Kaugummis angeboten werden.

Alle Medikamente haben eine insgesamt dämpfende Wirkung, die in unangenehme Müdigkeit umschlagen kann. Daher ist laut einem Bericht in der Deutschen Apotheker Zeitung zu beachten, dass sowohl Diphenhydramin als auch Dimenhydrinat so stark sedierend wirken können, dass sich die aktive Teilnahme am Straßenverkehr verbietet. Kinder können auf Antihistaminika gelegentlich paradoxe Reaktionen mit übermäßiger Unruhe, Erregung und Schlaflosigkeit entwickeln.

Wichtig: Wer ernsthaft fürchtet, von Reiseübelkeit betroffen zu sein, und zur Präventiven die Einnahme von Medikamenten erwägt, sollte sich vor Fahrtantritt unbedingt in einer Apotheke oder bei seinem Hausarzt beraten lassen.