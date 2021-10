Dank innovativer Lernkonzepte können die Auszubildenden an der Akademie des Klinikums Osnabrück hautnah Praxiserfahrung sammeln.

Klinikum Osnabrück

Osnabrück. Überall im Gesundheitswesen wird dringend nach Fachkräften für die Pflege gesucht. Der Bedarf an Gesundheitsfachkräften wird durch den demografischen Wandel weiter steigen. In der Akademie des Klinikums Osnabrück werden junge Menschen zu Fachkräften ausgebildet. Eine Ausbildung in der Pflege garantiert den Absolventen eine Arbeitsplatzsicherheit – heute und auch in Zukunft.

„Beste Berufsaussichten und eine gezielte Förderung der Auszubildenden – dieses Konzept steht für sich und wir freuen uns, dass wir im Jahr 2021 ca. 200 neue Auszubildende an unserer Akademie begrüßen dürfen. Unsere Bewerber haben sich dazu