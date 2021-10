Helene Fischer: 2022 gibt der Star ein Mega-Konzert in München

Helene Fischer kehrt 2022 zurück auf die Bühne. (Archivbild)

München. 2022 ist bei Helene Fischer ordentlich was los. Die Schlagersängerin erwartet ihr erstes Kind und will im August wieder auf der Bühne stehen. Die Show in München soll das größte Open-Air-Konzert ihrer Karriere werden.