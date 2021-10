Berlin. Mit der Einweihung des U-Bahnhofs Museumsinsel ist die Verlängerung der Linie U 5 komplett.

Seit kurzem ist Berlin um eine Attraktion reicher: der am 9. Juli eröffnete U-Bahnhof Museumsinsel vollendet die Verlängerung der U-Bahnlinie U 5 von Hönow am östlichen Stadtrand, über den Alexanderplatz bis zum Hauptbahnhof.



Eigentlich war mit der Eröffnung dieses unter schwierigen Bedingungen gebauten Bahnhofs erst im Herbst dieses Jahres gerechnet werden. Wochenlang fuhren die Züge an der fast 17 Meter unter der Straße gelegenen Station ohne Halt durch. Doch dann ging alles ganz schnell. Und so bestaunen Berlinerinnen, Berliner und erste Nach-Corona-Gäste der Hauptstadt eine Station, an deren tiefblauer Decke tausende Lichtpunkte funkeln. Das ist eine Remisniszenz an ein Bühnenbild des berühmten preußischen Baumeisters Friedrich Schinkel. Für die Tunneldecke des U-Bahnhofs wählten die Architekten ein tiefblau strahlendes Ultramarin.

Fertigstellung der letzten drei Stationen

Gefeiert wurde die Fertigstellung der letzten drei Stationen der Linie 5 - Unter den Linden, Museumsinsel und Rotes Rathaus - als touristische Augenweide für Berliner und Besucher aus aller Welt. Bereits seit den 1920er Jahren fuhr die Untergrundbahn vom Zentrum am Alexanderplatz in die östliche Peripherie. Zu DDR-Zeiten wurde die Strecke immer weiter Richtung Osten verlängert. Nach dem Mauerfall begann dann im Machtzentrum des Bundes am Spreebogen der Bau der U-55-Kurzline, vom Hauptbahnhof, über Bundestag zum Brandenburger Tor. Von Anfang an war geplant, die sogenannte Kanzlerbahn mit der U 5 vom Hauptbahnhof bis zum Alexanderplatz zu verbinden.

Da die Hauptstädter in puncto neuer Architektur lieber klotzen als kleckern, ist der Abschnitt zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor die bisher teuerste neu gebaute U-Bahnstrecke der Hauptstadt. Ihr Kilometerpreis liegt bei rund 265 Millionen Euro. Macht für die 2,2 Kilometer vom Alex zum Brandenburger Tor etwa 530 bis 540 Millionen Euro. Rekordverdächtig ist mit rund zehn Jahren auch die Bauzeit.

Entstanden sind mit den Bahnhöfen Rotes Rathaus, Museumsinsel und Unter den Linden, zusammen mit den fertigen Bahnhöfen Brandenburger Tor, Bundestag und Hauptbahnhof, die bisher aufwändigsten Stationen im Untergrund. So mussten die im Schildvortrieb gebauten Tunnelröhren unter dem Boulevard Unter den Linden an der Station Museumsinsel unterhalb der Spree verlegt werden. Dazu wurde das umgebende Erdreich meterdick vereist. "Eine technische Meisterleistung" meinen die Verantwortlichen der Betreibergesellschaft Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Die spektakuläre Architektur der Station Musuemsinsel, entworfen vom Schweizer Architekten Max Dudler, ist die 175. des Berliner U-Bahnnetzes. Mit rund 22 Kilometern Länge ist die U 5 nun die zweitlängste Strecke Berlins.

Klimaschonendes Transportmittel für Hauptstadttouristen

Besonders für Hauptstadttouristen eignet sich die Linie 5 als klimaschonendes Transportmittel zum Erkunden der zentralen Sehenswürdigkeiten Berlins. "Vom Brandenburger Tor zu den Gärten der Welt in rund 30 Minuten und ohne Umstieg: die erweiterte U5 ist die neue Sightseeing-Route für Berlin", erklärt Burkhard Kieker, Geschäftsführer von Visit Berlin. "Viele zentrale Sehenswürdigkeiten sind jetzt besser miteinander verknüpft. Aber auch Attraktionen außerhalb des Zentrums, wie der Tierpark und das Schloss Biesdorf, sind direkt erreichbar. Jetzt, wo Reisen nach Berlin wieder möglich sind, werden auch Berlin-Besucher diese neue Verbindung begeistert annehmen", meint Berlins Tourismus-Chef.

Anzeige Anzeige

Mehr als zwei Dutzend touristische Highlights sind über die Stationen erreichbar, darunter das spektakulär verglaste Futurium - Haus der Zukünfte, am Hauptbahnhof. Ebenfalls nur zehn Fußminuten entfernt sind das Museum für Naturkunde und die Ausstellungshalle Hamburger Bahnhof. Fußläufig gelangen Besucher von der Station Bundestag zu Reichstag und Kanzleramt. An der Station Brandenburger Tor liegen das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, die Akademie der Künste und Berlins berühmtestes Wahrzeichen, das Brandenburger Tor mit der Quadriga.

Trip-Tipp Berlin Das reguläre BVG-U-Bahn-Ticket kostet in eine Richtung 3 Euro. Damit kann man allerdings keine Kurzstopps zu überirdischen Sehenswürdigkeiten einlegen. Dafür empfiehlt sich die BVG-Tageskarte für 8,80 Euro.

Visit Berlin bietet Berlin-Touristen die Berlin-Welcome-Card . Sie kostet 23 Euro, beinhaltet für zwei Tage alle Fahrten innerhalb des Stadtgebietes und ermöglicht in vielen Museen und Sehenswürdigkeiten bis zu 50 Prozent Rabatt auf die Eintrittspreise. Auf der Mirkoseite finden sich zahlreiche Informationen zum Bau der U-Bahnstationen und zu oberirdischen Sehenswürdigkeiten. Die Seite wird voraussichtlich bis Ende des Jahres online sein und laufend aktualisiert.

Von der Station Unter den Linden erreicht man in fünf bis zehn Gehminuten den Gendarmenmarkt, die Humboldt-Universität mit der grandiosen, für rund 500 Millionen Euro fertiggestellten Staatsbibliothek und den Bebelplatz neben der Staatsoper. An der Station Museumsinsel liegen Bodemuseum, Alte Nationalgalerie, Neues und Altes Museum und das Pergamonmuseum. Das neue Humboldtforum am Platz des alten Hohenzollernschlosses hat einen eigenen U-Bahn-Eingang über die Station Museumsinsel. Nicolaiviertel, Berliner Dom, Rotes Rathaus oder Fernsehturm erreichen Besucher von der Station Rotes Rathaus, bevor es zum Bummeln an den Alexanderplatz geht.