Osnabrück. Campingurlaub ist beliebt. Wer so eine Tour noch nie erlebt hat, dem sei geraten, es vielleicht einmal selbst auszuprobieren. Mit einem Leih-Wohnmobil!

Wohl keine andere Freizeitbeschäftigung hat in den vergangenen zwei Jahren mehr Nachfrage erfahren als der Urlaub mit dem Wohnmobil. Aus gutem Grund: Man ist jederzeit mobil und doch bequem unterwegs.

Aufgrund der erhöhten entspannten Sitzposition und den geraden Fahrzeugkanten sind Wohnmobile oftmals leichter zu fahren als moderne Autos. Bei einer gemütlichen Reisegeschwindigkeit zwischen 90 und 110 km/h verbrauchen Wohnmobile 9 bis 14 Liter Diesel pro 100 Kilometer. Bevor es aber überhaupt mit dem Leih-Wohnmobil losgeht, ist einiges zu beachten - was, das hat beispielsweise der ADAC aufgelistet.

Das perfekte Wohnmobil für Einsteiger

Für Anfänger eignen sich kompakte Wohnmobile wie die beliebten Kastenwagen, erhältlich ab rund 600 Euro pro Woche mit allen Versicherungen inklusive. Für diese Fahrzeuge ist die Führerscheinklasse B (bis 1999 Klasse 3) ausreichend. Für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen sollte man vor der Anmietung überprüfen, ob der eigene Führerschein dafür gültig ist.

Neben der obligatorischen Haftpflichtversicherung kann zwischen Vollkasko- und Teilkasko (meist mit Selbstbeteiligung ab 1.500 Euro) gewählt werden. Der Eigenanteil lässt sich mit einer Selbstbehaltversicherung auf 200 bis 250 Euro reduzieren.

Bei der Planung der Reise sollten die Kosten für Tanken, Maut oder auch Fähren mit einkalkuliert werden. Fährpreise richten sich unter anderem nach der Länge des Reisemobils. Bei der Auswahl der Route sollte man beachten, dass viele Serpentinen, schmale Tunnel und enge Gassen Anfänger vor große Herausforderungen stellen können.

Wohnmobil ausleihen

Für die Übergabe des Wohnmobils muss genügend Zeit eingeplant werden. Es dauert zwischen 30 Minuten und einer Stunde, bis sich der Mieter zum Beispiel mit Gas, Wasser und Strom vertraut gemacht hat und weiß, wie das Heizen, Kühlen und Kochen geschaltet und wie Markise und Fahrradträger richtig bedient werden. Dabei wird auch erklärt, wie die Versorgung des Frischwassertanks auf den Camping- und Stellplätzen funktioniert und wo und wie das Ab- bzw. Schmutzwasser aus dem Tank entsorgt wird. Bei der Übergabe ist zudem ein penibler Rundgang um das Fahrzeug, um vorhandene Schäden zu protokollieren und bestätigen zu lassen, Pflicht – dabei auf keinen Fall das Dach vergessen.

Weil Decken und Bettzeug, Campingstühle und Tisch, Fahrräder sowie Geschirr und Kochutensilien mitgenommen werden, muss beim Packen gut geplant werden. Kleidung gehört oben in die Hängeschränke, schwere Ladung wie Getränke, Konserven und Tetrapaks dagegen kommen nach unten, am besten zwischen den Achsen lagern. Doch Vorsicht: Das Gewicht der Zuladung summiert sich schnell, womit die Gefahr, das zulässige Gesamtgewicht zu überschreiten, wächst!

Leihdauer ist unterschiedlich

In der Regel sind Wohnmobile für einen Zeitraum von mindestens einer Woche mietbar. In der Nebensaison ist unter Umständen eine kürzere Mietdauer möglich. Ab drei Wochen gibt es oft Rabatte für Langzeitmieten. Wer in den Sommerferien verreisen möchte, sollte frühzeitig buchen – am besten sechs Monate vorher. In der Hauptsaison ist es auf Camping- und Stellplätzen meistens voll – deshalb ebenfalls unbedingt reservieren.