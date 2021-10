Wyk auf Föhr. Willkommen in der „Friesischen Karibik“: Eine knappe Fährstunde vor dem Festland breitet sich die grüne Nordseeinsel Föhr im Herzen des Wattenmeeres aus. Langweilig wird es hier sicher nicht.

Mitten im UNESCO Weltnaturerbe liegt die Nordseeinsel Föhr. Im stetigen Wechsel der Gezeiten wird das malerische nordfriesische Eiland von der anbrandenden Flut umspült – oder ist vom blanken Watt umgeben. Wohltuende Ruhe, frische Meeresluft und ausgedehnte Spaziergänge sorgen für beste Erholung. Es locken herrliche Sandstrände, charmante Dörfer und weite Radwegenetze. Hinzu gesellen sich Kunst, Kultur und so manche köstliche Inselschlemmerei. Willkommen in der „Friesischen Karibik“.

Dörte Nohrden

Auf zwei Rädern rund um die Insel

Auf keinem anderen Fortbewegungsmittel lässt sich Föhr schöner erkunden als auf dem Drahtesel https://www.foehr.de/radfahren . Über 200 Kilometer Radwegstrecke führen kreuz und quer mitten durch und rund um das flache Eiland. Sattgrüne Marschwiesen prägen das Bild und breiten sich, durchzogen von Entwässerungskanälen, rund um einsam gelegene Gehöfte aus. Wie wäre es mit einer „Schlemmerpartie“? Auf dieser Radroute passieren Radler Cafés, Märkte oder Hofläden mit leckerem Wegproviant, etwa aus dem Hofladen „Föhrer Inselkäse“ in Alkersum. Die Route „Klaar Kimming“ (das ist Friesisch und bedeutet „klarer Horizont“) wiederum führt entlang herrlicher Aussichtsstrecken und teilweise direkt entlang der Wasserkante. Der Blick schweift hier übers Meer bis weit hinaus zu den Schwesterinseln Sylt und Amrum. Radwandern auf Föhr ist wahrlich ein purer Genuss – selbst wenn der typische Westwind pustet. Dafür hält die Insel eine Vielzahl an Verleihstationen bereit, an denen auch E-Bikes zur Verfügung stehen.

Zu Gast im verträumten Bilderbuchdorf Nieblum

Mit dem Fahrrad ist auch das Bilderbuchdorf Nieblum von Wyk aus zügig erreicht. Friesenhäuser mit ihren typischen Giebeln und Sprossenfenstern, gerahmt von blühenden Bauerngärten, verzaubern diesen Ort. Im Norden wiederum ragt die Spitze des „Friesendoms“ in den Himmel empor. Rund um die mittelalterliche St. Johannis Kirche erzählten alte Kapitänsgräber von Walfängern und Seefahrern, die die Insel über Jahrhunderte prägten und zu Wohlstand gelangten. Bei einem Streifzug durch die Gassen und Straßen Nieblums darf natürlich auch ein Cafébesuch nicht fehlen. Als eine der schönsten Adressen heißt der Hof Pergande seine Gäste willkommen. In der Föhrer Teestube & Café https://hof-pergande.de/cafe-und-teestube-foehr/ dürfen sich Urlauber auf hausgemachte Kuchen und frische Waffeln in urgemütlichem Ambiente freuen. Ein besonderer Tipp der Gastgeberin Kerrin Pergande: die Friesentorte – ein Inselklassiker. Wo sonst lässt sich das mit Schlagsahne und Pflaumenmus gefüllte Blätterteiggebäck schöner genießen als unter dem Reetdach dieses Hauses. Friesischer geht´s nicht.

Nordisches Kulturgut – Föhrs Schietwetterprogramm

Wenn Himmelsduschen aus den Wolken fallen und ein Friesennerz vonnöten ist, locken nicht nur gemütliche Cafés, sondern auch Museen mit spannender Kunst und Kultur. Ein Muss ist das Dr. Carl Häberlin Friesenmuseum https://www.friesen-museum.de/ in Wyk auf Föhr. Zwei sechs Meter hohe Walkieferknochen bilden den eindrucksvollen Eingangsbogen. Unter dem reetgedeckten Dach des Museums dürfen Besucher dank Artefakten, Fotos, Gemälden und Literatur tief in die Inselgeschichte eintauchen. Denn: Vom 17. bis 19. Jahrhundert insbesondere durch Walfang und Seefahrt geprägt, reicht die Besiedlung Föhrs weit zurück bis in die Jungsteinzeit. Flintsteinbeile und Mahlsteine aus Granit belegen, dass hier bereits zu jener Zeit Ackerbau betrieben wurde. Goldene Armreifen sowie Schwerter und Dolche zeugen vom Leben in der Bronzezeit; im Mittelalter wiederum zählte die Gewinnung von Salz aus Meerestorf zum bedeutendsten Erwerbszweig. Immer wieder stellten sich die Nordfriesen, die über viele Jahrhunderte Seite an Seite mit Skandinaviern das Eiland bewohnten, flexibel auf neue Lebensverhältnisse sein. Eindrucksvoll bewies dies zuletzt die enorme Auswandererwelle des 19. Jahrhunderts, in der rund 40 Prozent der jungen Föhrer auf der Suche nach neuen Verdienstmöglichkeiten ihr Glück in Amerika suchten – und fanden.

Es darf noch etwas mehr Kulturgenuss sein? Dann heißt es auf nach Alkersum, um das Museum Kunst der Westküste (MKDW) https://www.mkdw.de/ im Herzen der Insel zu erkunden. In diesem vereint sich internationale Kunst des 19. bis 21. Jahrhunderts aus den „Westküstenländern“ Norwegen, Dänemark, Deutschland und den Niederlanden.

Wattwandern auf den Spuren der „Small Five“

Es krabbelt, kriecht und kraucht im nordfriesischen Wattenmeer. Voller Leben steckt dieser einzigartige Nationalpark rund um Föhr. Um jenen zu erkunden, darf eine Wattwanderung nicht fehlen, ob barfuß oder in dicken Gummistiefeln. Alleingänge allerdings können gefährlich werden. Eine gute Adresse ist daher das Team der Schutzstation Wattenmeer in Wyk auf Föhr https://www.schutzstation-wattenmeer.de/unsere-stationen/foehr . Ganzjährig bietet die Station zweistündige Wattwanderungen an, auf denen Inselgästen das besondere und schützenswerte Habitat nahegebracht wird. Hierzu zählen auch die sogenannten „Small Five“ des Wattenmeers: Nordseegarnele, Strandkrabbe, Herzmuschel, Wattschnecke und der legendäre Wattwurm, der seine typischen Ringelhäufchen auf dem Meeresboden hinterlässt. Es ist ein besonderes Erlebnis, bei Ebbe durch den braunen Schlick zu waten, bevor sich die Flut den Meeresboden zurückerobert und neues Strandgut an den Spülsaum trägt. Glücklich der, der hier vielleicht einen kostbaren Bernstein erspäht. Er gilt als das Gold der Nordsee.