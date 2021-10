Osnabrück. Wer schon einmal im Flieger gesessen hat, der kennt den Hinweis: "Bitte schalten Sie Ihre elektronischen Geräte in den Flugmodus". Warum gibt es diese Funktion und muss das wirklich sein? Wir haben uns schlau gemacht.

Ob der Kontrollanrufe zu Hause, eine Nachfrage bei der Servicehotline des Reiseveranstalters oder auch nur zum Fotos machen: Das Smartphone ist auch im Urlaub mittlerweile nahezu unverzichtbar und zumeist auch sehr nützlich. Doch auch wenn nahezu alle Funktionen auf dem Handy leicht zu betätigen und verstehen sind, muss eine Sache beim Thema Smartphone im Urlaub besonders beachtet werden: der Flugmodus.



Störgeräusche beeinträchtigen die Kommunikation

Diese Einstellung gibt es sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Tablet, E-Reader, Laptop und der Smartwatch und ist ein bestimmter Betriebsmodus, der alle Netzverbindungen sowie funksendenen Einheiten und Kommunikationsmöglichkeiten wie Bluetooth, WLAN und GPS deaktiviert. Dies bedeutet, dass keine Nachrichten oder Anrufe mehr getätigt werden können, allerdings sind weitere Funktionen wie Fotos machen, Offline-Spiele spielen, gespeicherte Videos schauen oder heruntergeladene Musik hören weiterhin möglich. Der Grund für die Entstehung dieses Modus‘ sind die Funkwellen, die das Smartphone, das Tablet oder der Laptop im eingeschalteten Zustand versendet und welche Störungen in der Bordelektronik verursachen können. Dabei ist es zwar sehr unwahrscheinlich, dass ein eingeschaltetes Handy für einen Ausfall der Flugzeugelektronik verantwortlich ist, allerdings besteht das Risiko, dass die Funkwellen die Kopfhörer der Piloten beeinträchtigen. Störgeräusche können dazu führen, dass zum Beispiel Funksprüche überhört oder nicht verstanden werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, das Handy oder Gerät immer in den Flugmodus zu schalten. Die Einschaltung des Flugmodus ist dabei sehr simpel gehalten. Sowohl bei Apple- als auch Android-Geräten kann der Flugmodus im Kontrollzentrum sowie in der Einstellungen-App aktiviert werden. Alternativ steht aber auch immer das Personal an Bord des Flugzeuges für Fragen zur Verfügung.

Vorteile für den Nutzer

Der Flugmodus hat darüber hinaus aber auch noch weitere Vorteile für den Nutzer. So wird der Akkuverbrauch im Flugmodus deutlich gesenkt, so dass auch lange Reise ohne Auflademöglichkeit machbar sind. Zusätzlich zum stärkeren Akku bewirkt diese Funktion auch ein schnelleres Aufladen des Handys. Vor allem aber sorgt der Flugmodus für Ruhe und Entspannung im Urlaub und auf Reisen, da alle Funktionen abgestellt sind, die für Stress und Unruhe sorgen könnten.

WLAN im Flieger

Wer allerdings doch nicht so ganz auf sein Smartphone oder Tablet im Flugzeug verzichten möchte, kann sich direkt bei seiner Airline über mögliche WLAN-Zugänge im Flugzeug erkundigen. Bei vielen Smartphones ist es tatsächlich möglich, sich trotz Flugmodus mit dem WLAN zu verbinden und somit auch über den Wolken weiter online und erreichbar zu sein. Dabei sollte man aber wirklich nur dann das WLAN einschalten, wenn die jeweilige Airline dies auch anbietet. Zudem ist zu beachten, dass die WLAN-Nutzung im Flugzeug häufig mit Kosten verbunden ist, so dass die Erreichbarkeit während eines Langstreckenfluges also auch ganz schnell ziemlich teuer werden kann. Alternativ bietet sich auch das Roaming via Satellit an, bei dem per Roaming-Verbindung weiterhin Zugriff auf Kommunikationsmöglichkeiten und Internet besteht. Dabei ist abhängig von der Netzabdeckung sogar das Telefonieren sowie SMS verschicken möglich. Aber Achtung: Generell sind Telefongespräche bei den meisten Airlines untersagt, um die weiteren Passagiere nicht zu stören. Die getätigten Telefonate oder Nachrichten werden allgemein über die Mobilfunkabrechnung abgerechnet, können das Urlaubsbudget allerdings ganz schnell schrumpfen lassen: Die Datenverbindungen kosten nämlich häufig bis zu 30 Euro pro Megabyte, so dass sich bei einem kleinen Ausflug ins Internet oder einer kurzen SMS schnell und unbewusst hohe Kosten stapeln können. Dazu kommt, dass in Flugzeugen über den Wolken weder die weltweite Informationspflicht, noch die EU-Roaming-Verordnung sowie der Datenkostenairbag gelten, da diese nur Bereiche an Land umfassen. Deshalb unser Tipp: Einfach mal das Handy ausschalten und den Urlaub in vollen Zügen genießen!