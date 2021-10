Hamburg. In Deutschlands Musicalmetropole Hamburg öffnen sich wieder die Vorhänge. Ein kleiner Überblick über die Produktionen.

Sie sind die Klassiker und bei einem Hamburg-Besuch eigentlich immer gesetzt: Elbe, Hafen und Elbphilharmonie, Alster, Jungfernstieg und die charmanten Wohn- und Shopping-Viertel wie Eimsbüttel, Ottensen und Eppendorf. Doch für viele Menschen aus ganz Deutschland und den Nachbarländern sind es vor allem Musik und Show, die sie nach Hamburg reisen lassen, für sie sind vor allem die vielen Musicals das Sahnehäubchen auf einem Besuch der Hafenmetropole. Diese hatten 18 Monate lang pandemiebedingte Zwangspause, doch jetzt gehen die Vorhänge wieder hoch: Die Premiere des Musical-Hits WICKED machte Anfang September im Stage Theater Neue Flora den Anfang, alle weiteren Shows und mit Disneys DIE EISKÖNIGIN eine weitere Premiere folgen bis Ende November.



WICKED, das seine Ursprünge am New Yorker Broadway hat und in dieser Neufassung von Stage Entertainment auf die Bühne am Bahnhof Holstenstraße gebracht wird, erzählt die märchenhafte Geschichte über die Freundschaft zweier ungleicher Hexen. Das Musical bietet neben einer hochkarätigen Besetzung spektakuläre Bühnenbilder, phantasievolle Kostüme und Musik von Grammy- und Oscar-Gewinner Stephen Schwartz.

Mit dem KÖNIG DER LÖWEN am 2. Oktober und TINA – Das Tina Turner Musical am 10. Oktober gehen gleich zwei der größten Musical-Erfolge weltweit wieder an den Start. Nur einen Monat später, am 7. November, feiert dann Disneys DIE EISKÖNIGIN Deutschlandpremiere, diese dann im Stage Theater an der Elbe. Die Kinogeschichte wurde für das Musical um neue Songs ergänzt und will auch mit exklusiven Effekten und aufwändiger Bühnentechnik die Besucher begeistern.

Der Re-Start der Musicals fällt in eine Zeit, in der fast alle populären Attraktionen und Sehenswürdigkeiten der Hansestadt - unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften – wieder frei zugänglich und erlebbar sind. Damit ist das Flair der Musicalhauptstadt Deutschlands, die nach New York und London weltweit die Nr. 3 ist, endlich wieder zurück. Ein Blick in die entspannten Gesichter der Menschen, die entlang der Landungsbrücken oder der Binnenalster bummeln verrät, dass sie hier wieder das finden, was ihnen so lange gefehlt hat. Großstadtfeeling mit Weite, jede Menge Außengastronomie direkt am und auf dem Wasser, Rundfahrtbarkassen und Alsterdampfer, die zu Fahrten in die weit verzweigten Wasserwelten der Stadt ablegen.