Bei BPA Büroeinrichtungen werden Unternehmen bestens beraten, um ihrer Unternehmenskultur Raum zu geben.

BPA Büroeinrichtungen

Melle. Was vor 25 Jahren mit der Gründung der BPA Büroeinrichtungs GmbH durch Andy Ronsiek-Niederbröker und Volker Böhm in Melle-­Gerden im Kellerbüro der Mutter begann, zählt inzwischen in Norddeutschland zu den größten Ansprechpartnern im Bereich der gewerblichen Büro- und Objekteinrichtungen.