Osnabrück. Die immobilienmesse osnabrück ist seit vielen Jahren ein Garant für kompetenten Service rund um ein schönes Zuhause. Am 9. und 10. Oktober können sich Interessierte in der Messehalle Auto Weller bei den verschiedenen Ausstellern informieren und beraten lassen.

Der Trend zum eigenen Haus hat in diesem Jahr wieder deutlich zugenommen – angesichts der niedrigen Kreditzinsen haben sich viele dazu entschlossen, ihren Traum vom Eigenheim anzugehen. Während Mieten – vor allem in Städten – weiter ansteigen, erscheint es für viele einfach rentabler, in Eigentum zu investieren. Doch leichter gesagt als getan: Schon die Suche nach einem Grundstück ist eine große Hürde, bedingt durch Faktoren wie die große Nachfrage.

Wie ein perfektes und gemütliches Zuhause auszusehen hat, muss jeder für sich selbst definieren. Daher sind die Fragen in diesem Bereich besonders individuell und sollten möglichst immer mit Profis aus der Branche gelöst werden. Egal, ob Finanzierung, Modernisierung, Mieten, Bauen oder den Feinschliff im Eigenheim setzen – das Messe-Konzept der immobillienmesse osnabrück bietet Angebote für jedes Vorhaben. Besucher*innen können sich an dem Wochenende sowohl direkt bei den Ausstellern, als auch in Vorträgen von verschiedenen Experten informieren.

Schlüsselfertig oder doch lieber ein waschechtes Projekt?

Wohnung ist nicht gleich Wohnung, Haus ist nicht gleich Haus. Planung und Umsetzung hängen von Faktoren wie Budget, Verfügbarkeit sowie Machbarkeit ab. Mit den richtigen Partnern an der Seite fällt die Umsetzung aber definitiv leichter und voraussichtlich auch reibungsloser aus.

Die Auflistung aller Aussteller findet sich auf der Website des Veranstalters.

immobilienmesse osnabrück

Großes Tresorgewinnspiel mit Preisen im Gesamtwert von 25.000 Euro

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein besonderes Tresorgewinnspiel! Gemeinsam mit Auto Weller verlost die veranstaltende Agentur BARLAG einen fabrikneuen Toyota Yaris Cross. Jeder Messebesucher kann am Samstag einen Teilnahmecoupon mit seiner Telefonnummer und einem von ihm gewählten nur dreistelligen Zahlencode abgeben.

Am Messesonntag werden per Zufallsprinzip zehn Coupons gezogen und die entsprechenden Teilnehmer telefonisch kontaktiert. Diese zehn Personen dürfen ihren persönlichen Code am gläsernen Tresor eingeben – öffnet dieser sich, kann der oder die Glückliche den Toyota Yaris Cross sein Eigen nennen! Für alle 10 Teilnehmer, gibt es – unabhängig davon, ob der Code stimmt oder nicht – je eine Überraschungsbox von Teppich Kibek in Hasbergen im Wert von jeweils 100 Euro.

Anzeige Anzeige

Grundlagen, Wertbestimmung und Kostenfallen: Das Messe-Programm

Bei der Immobilienbörse „Ich suche/Ich biete“ können Einzelpersonen kostenfrei ihre Inserate aufgeben oder nach privaten Angeboten Ausschau halten.

Kinder werden auf einer entsprechend eingerichteten Fläche betreut und können sich u.a. mit Malen die Zeit auf der Messe vertreiben, während sich die Eltern in Ruhe auf der Messe umschauen können.

Wer noch keine genaue Vorstellung von seinem perfekten Zuhause hat, kann ebenfalls von der Messe profitieren. In den Vorträgen referieren Experten über Themen ihrer jeweiligen Branchen und klären über die häufigsten Fehler sowie verdeckte Kosten auf. So hat man bereits im Vorfeld wichtige Dinge im Blick, die für ein Wohnprojekt wichtig sind.

immobilienmesse osnabrück

Samstags 11.50 Uhr Immobilienrente - genießen Sie Ihr Leben daheim

Yasernen Bektas,

LBS Immobilien GmbH Nordwest 12.40 Uhr Die größten Fehler einer Finanzierung – Und wie sie Ihnen nicht passieren

Julian Krüger,

tecis Finanzdienstleistung 13.30 Uhr Wie bestimme ich den Wert meiner Immobilie?

Dirk Hoffmann,

Hoffmann Finanzdienstleistungen & Immobilien GmbH & Co. KG Sonntag 12.50 Uhr Es geht auch ohne Makler

Horst Kannengießer,

LBS Immobilien GmbH Nordwest 13.40 Uhr Präventionsprogramm der Polizei Osnabrück

Martin Schmitz,

Polizei Osnabrück 14.30 Uhr Wie bestimme ich den Wert meiner Immobilie?

Dirk Hoffmann,

Hoffmann Finanzdienstleistungen & Immobilien GmbH & Co. KG 15.20 Uhr Die größten Fehler einer Finanzierung – Und wie sie Ihnen nicht passieren

Julian Krüger,

tecis Finanzdienstleistung

28. immobilienmesse osnabrück

Samstag, 09.10. von 10 – 16 Uhr & Sonntag, 10.10. von 11 – 17 Uhr, Messehalle Auto Weller, Pagenstecherstraße 77-83, D-49090 Osnabrück

Eintritt frei!

Auf der Messe gilt nicht die 3G-Regel und damit keine Nachweispflicht von Tests, Impfungen oder Genesungen. Eine Vorab-Registrierung ist nicht notwendig.

Weitere Infos unter http://www.barlagmessen.de/immomesse/immobilienmesse-osnabrueck

Hier geht es zurück zur Themenwelt.