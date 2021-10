In dieser Säule kommen Start-ups und das Netzwerk des OHA an einen Tisch. Gesundheitsfirmen, Krankenkassen und Kliniken vernetzen sich mit den Gründer:innen, bestenfalls soll so ein Geben und Nehmen entstehen. „Wir wollen Firmen zusammenführen, die an ähnlichen Herausforderungen arbeiten, damit ein produktiver Austausch entsteht“, sagt Volckmer.