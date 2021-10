Das Team der Medizinischen Klinik I um Chefarzt Dr. Schneider kümmert sich um alle Angelegenheiten rund ums Herz.

Klinikum Osnabrück

Osnabrück. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland besonders weit verbreitet und gehören zu den häufigsten Todesursachen. Patienten leiden häufig unter erheblichen Krankheitsfolgen, die sich lebensverändernd auswirken. Um die Menschen in der Region in diesem Behandlungsbereich optimal versorgen zu können, hat sich das Klinikum Osnabrück mit seiner kardiologischen Abteilung besonders gut aufgestellt.