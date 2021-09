Osnabrück. Kein Fach wird so oft studiert wie BWL. Betriebswirten stehen viele Türe offen – aber durch welche sollten sie gehen?

Auf Nummer sicher gehen – das haben sich vielleicht die grob 237.000 Studierenden gedacht, bevor sie sich für Betriebswirtschaftslehre eingeschrieben haben. Kein Fach ist in Deutschland so beliebt wie BWL. Das Studium gilt schließlich als zukunftsfeste Option. Zahllose Jobangebote, gute Bezahlung, passable Karrierechancen winken nach dem Abschluss. So heißt es zumindest, aber ist da auch etwas dran? Zwei Antworten:

Einerseits ja Andererseits nein Unternehmerisches Denken ist praktisch überall gefragt. Keine Branche kommt ohne BWL-Experten aus, entsprechend vielfältig sind die Möglichkeiten. Und der Bedarf ist groß: Allein zwischen 2008 und 2018 stieg das Jobpotenzial für Wirtschaftswissenschaftlern um 60 Prozent. Neben den klassischen Berufen wie Sales Manager oder Controller fassen Betriebswirte auch in neuartigen Feldern Fuß, etwa im Klimaschutz oder im IT-Bereich. Wenn jedes Jahr mehrere Hunderttausend BWL’ler auf dem Arbeitsmarkt strömen, ist das Gedrängel groß. Dazu kommt, dass je nach Branche auch Bewerber aus anderen Fächern um den Traumjob buhlen. PR und Marketing ziehen beispielsweise Geisteswissenschaftler an, den Personalbereich beanspruchen auch Psychologen und Juristen für sich. Es wird also immer schwerer, sich von der 237.000-köpfigen Masse abzuheben.



Verzwickte Lage – was also tun? Erst mal durchatmen, denn jeder Betriebswirt findet einen Arbeitsplatz. Laut Bundesagentur für Arbeit hatten 2018, also vor Corona, schlappe 1,7 Prozent BWL’er keinen Job. Das ist, wie alle wissen, die in Makroökonomie aufgepasst haben, Vollbeschäftigung. Spätestens nach der Pandemie dürfte die Zukunft rosig aussehen.

Vier Entscheidungshilfen mit Profilschärfe:

Das Wichtigste, um aus der BWL-Masse herauszustechen, ist zu wissen, was man wirklich will. Finanzen oder Personal? Beratung oder Management? 9 to 5 oder New Work? Herausfinden kann man das so: