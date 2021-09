Osnabrück. „Einfach. Digital. Sofort“ – dieses Motto hat sich das Logistikunternehmen Koch International auf die Fahnen geschrieben. Nicht nur der Versandablauf sollte so unkompliziert und problemlos wie möglich verlaufen, sondern auch die Berechnung der Fracht- und Transportkosten.

Auf der Internetseite von Koch International ist es möglich, die anfallenden Fracht- und Transportkosten direkt online zu berechnen und sich individuelle Angebote erstellen zu lassen. Für eine möglichst hohe Transparenz können Kunden dort die tagesaktuellen Konditionen von LKW-Kosten einsehen und sich die Speditionspreise für den nationalen und internationalen Versand als Stückgüter und für Teil- und Komplettladungen anzeigen lassen.

Das soll dem Kunden die Buchung der Versanddienstleistung deutlich erleichtern. Eben: „Einfach. Digital. Sofort.“ Die Transporte können bequem online angefragt und in Auftrag gegeben werden. Dabei besteht auch die Möglichkeit, spezielle Zusatzleistungen für den Versand zu buchen. Um das Ganze noch weiter zu vereinfachen, wird die Auftragsbestätigung und die Rechnung direkt als PDF per E-Mail an den Kunden versandt.

Koch International

Frachtpreise sind jahreszeitenabhängig

Nicht jeder Versand läuft gleich, selbst wenn der Kunde jedes Mal die gleiche Ware verschickt. Die Transportkosten hängen von verschiedenen Faktoren ab. Zum einen sollen Leerfahrten vermieden werden. Die Frachträume werden also durch Beiladung ausgefüllt, um eine effiziente Transportabwicklung zu ermöglichen. Natürlich spielt auch die Transportdauer eine große Rolle bei den Kosten. Je mehr Zeit der Versand in Anspruch nimmt, desto höher fallen die Kosten aus. Ein wichtiger Punkt ist jedoch das Transportdatum. Frachtpreise sind jahreszeitenabhängig. Die Preise schwanken durchgehend im Verlauf des Jahres, da es zu einigen Zeiten ein größeres Ladungsangebot gibt.

Bei der Berechnung der Transportkosten gibt es somit vieles zu beachten. Die online Berechnung soll diesen Prozess vereinfachen und für den Kunden transparent und unkompliziert gestalten.

